Βουλγαρία: Η πρόεδρος Γιότοβα θα δώσει εντολή σχηματισμού κυβέρνησης στο PB του Ράντεφ

Η πρόεδρος της Βουλγαρίας Ιλιάνα Γιότοβα ανακοίνωσε ότι θα δώσει εντολή σχηματισμού κυβέρνησης στην «Προοδευτική Βουλγαρία» (PB), το κόμμα του πρώην προέδρου Ρούμεν Ράντεφ, ο οποίος κέρδισε με άνεση τις βουλευτικές εκλογές τον περασμένο μήνα.

«Θα δώσω την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης στις 7 Μαΐου», είπε η Γιότοβα, προσθέτοντας ότι το PB, το μεγαλύτερο κόμμα στο κοινοβούλιο, την διαβεβαίωσε ότι θα είναι έτοιμο να προτείνει ένα κυβερνητικό σχήμα.

Η πρόεδρος είπε ότι ελπίζει το κοινοβούλιο να δώσει ψήφο εμπιστοσύνης στη νέα κυβέρνηση στις 8 Μαΐου.

Το PB κέρδισε τις εκλογές με ποσοστό 44,6%, εξασφαλίζοντας αρκετές έδρες ώστε να μην χρειάζεται να συνάψει συνεργασίες με άλλα κόμματα και τερματίζοντας έτσι μια περίοδο πολιτικής αστάθειας που οδήγησε σε οκτώ εκλογικές αναμετρήσεις μέσα σε μια πενταετία. Προηγουμένως το κόμμα ανακοίνωσε ότι ο Ράντεφ θα ηγηθεί της νέας κυβέρνησης.

Ο Ράντεφ είναι ένας ευρωσκεπτικιστής, πρώην πιλότος μαχητικών αεροσκαφών που αντιτίθεται στην περαιτέρω στρατιωτική στήριξη της Ουκρανίας, στον πόλεμο με τη Ρωσία. Παραιτήθηκε τον Ιανουάριο από το αξίωμα του προέδρου της Βουλγαρίας προκειμένου να θέσει υποψηφιότητα στις βουλευτικές εκλογές, αφού η προηγούμενη κυβέρνηση παραιτήθηκε με αφορμή τις μαζικές διαδηλώσεις τον Δεκέμβριο στη χώρα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ