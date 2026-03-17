Societe Generale: Neutral για τις ευρωπαϊκές μετοχές με το βλέμμα σε ενέργεια και επιτόκια

Η σύγκρουση στο Ιράν εισέρχεται στην τρίτη εβδομάδα της, χωρίς να διαφαίνεται κάποια ουσιαστική αποκλιμάκωση, ένα αδιέξοδο που έχει ήδη αρχίσει να αφήνει εμφανή αποτυπώματα στην οικονομία και τις αγορές, σχολιάζει σε ανάλυσή της η Societe Generale.

Ο βασικός κίνδυνος έγκειται στην παράταση αυτής της κατάστασης και του κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ, που θα μπορούσε να έχει πιο μόνιμες επιπτώσεις στις αγορές ενέργειας και, κατ’ επέκταση, στην παραγωγή των πιο ενεργοβόρων κλάδων. Σε αυτό το περιβάλλον, οι αγορές μετοχών παραμένουν υπό πίεση, ενώ οι αγορές ομολόγων προεξοφλούν πλέον πιο συσταλτική νομισματική πολιτική.

«Η διάρκεια του κλεισίματος των Στενών αποτελεί κρίσιμο παράγοντα κινδύνου, με επιπτώσεις σε ολόκληρη την αλυσίδα παραγωγής πετροχημικών προϊόντων» σχολιάζουν οι αναλυτές της SocGen, υπενθυμίζοντας πως, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (IEA), ένα κλείσιμο διάρκειας ενός μήνα θα απαιτούσε περίοδο τριών έως έξι μηνών για την ομαλοποίηση της παραγωγής και των εφοδιαστικών αλυσίδων σε πετρέλαιο, φυσικό αέριο και παράγωγα. Υπό αυτές τις συνθήκες, εκτιμάται ότι οι τιμές ενέργειας ενδέχεται να παραμείνουν υπό ανοδική πίεση τις επόμενες εβδομάδες.

Η απότομη άνοδος των τιμών ενέργειας, σε συνδυασμό με την αυξανόμενη πιθανότητα να παραμείνουν σε αυτά τα επίπεδα, έχει οδηγήσει σε σημαντική ενίσχυση των πληθωριστικών προσδοκιών. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι αγορές αναμένουν πλέον ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα θα διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια, ενώ προηγουμένως προεξοφλούνταν δύο μειώσεις. Επίσης, οι επενδυτές τιμολογούν πλέον τουλάχιστον μία αύξηση επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, καθώς οι επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης εκτιμάται ότι θα είναι πιο έντονες στην Ευρώπη.

Η Societe Generale επαναφέρει σε neutral τη θέση της για τις ευρωπαϊκές μετοχές, κατοχυρώνοντας έτσι μέρος των κερδών μετά από έναν και πλέον χρόνο σε overweight. «Παρότι οι μακροοικονομικές προοπτικές παραμένουν συνολικά θετικές, στηριζόμενες σε επεκτατικές δημοσιονομικές πολιτικές και στην ανθεκτικότητα των ισολογισμών νοικοκυριών και επιχειρήσεων, και παρά το γεγονός ότι εξακολουθούμε να αναμένουμε τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ να παραμείνουν σταθερά μεσοπρόθεσμα, η ενεργειακή κρίση και η σύσφιξη των χρηματοπιστωτικών συνθηκών συνιστούν πλέον σημαντικούς αρνητικούς παράγοντες για τις ευρωπαϊκές μετοχές» καταλήγουν οι αναλυτές της SocGen.