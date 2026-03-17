Συνεχίζεται για δεύτερη μέρα το rebound της Wall Street

Συνέχεια στην ανοδική τάση, με τους επενδυτές να έχουν το βλέμμα καρφωμένο στο πετρέλαιο

Τελευταία ενημέρωση 17:35

Με θετικά πρόσημα ξεκινά και σήμερα η Wall Street, επιχειρώντας rebound από τις απώλειες των περασμένων εβδομάδων, ωστόσο ο πόλεμος στο Ιράν και οι επιπτώσεις που φέρει στις τιμές πετρελαίου κρατούν ανήσυχους τους επενδυτές. Σήμερα, οι τιμές του πετρελαίου αυξάνoνται κατά περισσότερο από 1%, με το αργό πετρέλαιο Brent να ξεπερνά το όριο των 100 δολαρίων.

Σημειώνεται πως σε χθεσινή ανάλυσή της, η Goldman Sachs προβλέπει ότι οι σοβαρές διαταραχές στην προμήθεια πετρελαίου από τη συνεχιζόμενη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή θα μπορούσαν να ρίξουν τον δείκτη S&P 500 στις σχεδόν 5.400 μονάδες φέτος, ή περίπου 19% κάτω από τα τρέχοντα επίπεδα. Εκτός από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, η Goldman αναμένει ότι η αβεβαιότητα γύρω από τον αντίκτυπο του ΑΙ θα επηρεάσει τις αποτιμήσεις των δεικτών.

Στο ταμπλό, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones ενισχύεται 0,4% στις 47.153, μονάδες, ο τεχνολογικός Nasdaq σκαρφαλώνει κατά 0,3% στις 22.452,79 μονάδες, ενώ S&P 500 κερδίζει 0,4% στις 6.725,55 μονάδες.

Στο ταμπλό των μετοχών, μεταβολή σημειώνει η μετοχή της Nvidia, η οποία υποχωρεί κατά 0,18% στις 183,10 μονάδες. Αυτή η μείωση, ωστόσο, δεν φαίνεται να προκαλεί ανησυχία στην εταιρία chip, η οποία ανακοίνωσε σήμερα πως προβλέπει κέρδη τουλάχιστον 1 τρισ. δολάρια έως το 2027.

Το forecast του 1 τρισ. δολαρίων είναι αναβαθμισμένο από το revenue opportunity των 500 δισ. δολαρίων έως το 2026 που ανέφερε η Nvidia για τα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης Blackwell και Rubin στην ανακοίνωση των οικονομικών μεγεθών της τον Φεβρουάριο.

«Η δήλωση για revenue opportunity 1 τρισ. δολαρίων από τον Χουάνγκ έως το 2027 υπογραμμίζει τη διαρκή ζήτηση για τις ΑΙ υποδομές της Nvidia, παρά τις ανησυχίες των επενδυτών», επεσήμανε ο αναλυτής του Emarketer, Τζέικομπ Μπερν.

Στα ενεργειακά νέα, οι τιμές πετρελαίου εξακολουθούν να βρίσκονται σε ιστορικά υψηλά- ωστόσο η μεταβολή στους δείκτες είναι στάσιμη για δεύτερη μέρα. Το Brent ανεβαίνει κατά 1,6% στα 101,81 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το αμερικάνικο WTI σκαρφαλώνει 1,51% στα 94,91 δολάρια ανά βαρέλι.

Η άνοδος της τιμής του πετρελαίου ήρθε μετά τον ισχυρισμό του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι ένας συνασπισμός για την προστασία της ναυτιλίας κατά μήκος του Στενού του Ορμούζ βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους χθες ότι ορισμένες χώρες είναι «λιγότερο ενθουσιώδεις» για ένα σχέδιο για τη συνοδεία πετρελαιοφόρων μέσω του Στενού του Ορμούζ. Ο ίδιος ενθάρρυνε άλλα έθνη να «συμμετάσχουν γρήγορα και με μεγάλο ενθουσιασμό».

Οι επενδυτές παρακολουθούν με αγωνία τις εξελίξεις με τον πόλεμο. Πολλοί αποδίδουν μια σχετικά ισχυρή οικονομία, έναν συγκρατημένο πληθωρισμό και ισχυρά κέρδη στη συνεχιζόμενη δυναμική της χρηματιστηριακής αγοράς, αλλά η πρόεδρος της Bartlett Wealth Management, Holly Mazzocca, δήλωσε χθες ότι «οι κίνδυνοι για αυτή την ιστορία ανάπτυξης αυξάνονται».