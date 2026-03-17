Νέα κέρδη για το πετρέλαιο μετά το αδιέξοδο για τα Στενά του Ορμούζ

Τα futures του Brent σκαρφαλώνουν 1,59% στα 101,80 δολάρια το βαρέλι ενώ το αμερικανικό West Texas Intermediate αναρριχάται 1,17%, στα 94,59 δολάρια.

Τελευταία ενημέρωση 17:35

Άνοδο 2% καταγράφει το πετρέλαιο την Τρίτη, διαγράφοντας ορισμένες από τις χθεσινές απώλειες, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για την προσφορά, με τα Στενά του Ορμούζ να είναι σχεδόν κλειστά και τους συμμάχους των ΗΠΑ να απορρίπτουν το κάλεσμα του Ντόναλντ Τραμπ για αποστολή πολεμικών πλοίων ώστε να βοηθήσουν τα δεξαμενόπλοια να κινηθούν μέσω της ζωτικής σημασίας πλωτής οδού.

Τα futures του Brent σκαρφαλώνουν 2,05% στα 102,28 δολάρια το βαρέλι ενώ το αμερικανικό West Texas Intermediate αναρριχάται 2,14%, στα 94,45 δολάρια. Χτες το WTI έκανε βουτιά 5,3% και το διεθνές σημείο αναφοράς απώλεσε 2,8% καθώς πλοία διέσχισαν το κρίσιμο ναυτιλιακό πέρασμα από όπου διέρχεται περίπου του 20% του παγκόσμιου πετρελαίου και LNG με τις ανησυχίες για ελλείψεις στην αλυσίδα εφοδιασμού, υψηλότερο κόστος ενέργειας και αναθέρμανση πληθωριστικών πιέσεων να παραμένουν ασίγαστες.

«Οι κίνδυνοι παραμένουν σοβαροί: Χρειάζεται μόνο μία ιρανική πολιτοφυλακή για να εκτοξεύσει έναν πύραυλο ή να τοποθετήσει μια νάρκη σε ένα διερχόμενο δεξαμενόπλοιο για να αναζωπυρωθεί ολόκληρη η κατάσταση», επεσήμανε ο αναλυτής αγοράς της IG, Τόνι Σικάμορ. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ κατηγόρησε τους Δυτικούς εταίρους για αχαριστία μετά από δεκαετίες υποστήριξης.

«Προς το παρόν, οι αγορές πετρελαίου είναι εστιασμένες στη διάρκεια της σύγκρουσης, στη διακοπή των προμηθειών στα Στενά του Ορμούζ και τελικά στη ζημιά που θα αφήσει αυτό το χάος στις πετρελαϊκές υποδομές στον Κόλπο», υπογράμμισε η Πριγιάνκα Σατσντέβα, ανώτερη αναλύτρια αγοράς στην Phillip Nova. Το ουσιαστικό κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ ανάγκασε τα ΗΑΕ τον τρίτο μεγαλύτερο παραγωγό του ΟΠΕΚ, να σταματήσουν την παραγωγή.

Για να περιορίσει το αυξανόμενο κόστος ενέργειας, ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας πρότεινε ότι οι χώρες μέλη θα μπορούσαν να απελευθερώσουν περισσότερο πετρέλαιο, εκτός από τα 400 εκατ. βαρέλια που έχουν ήδη συμφωνήσει να αντλήσουν από στρατηγικά αποθέματα. Το Ισραήλ έχει λεπτομερή σχέδια για τουλάχιστον τρεις ακόμη εβδομάδες πολέμου, καθώς ο στρατός του χτύπησε θέσεις σε όλο το Ιράν και τον Λίβανο κατά τη διάρκεια της νύχτας.