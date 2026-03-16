Αυξάνει το πρέσινγκ στο ΝΑΤΟ ο Τραμπ για τα Στενά του Ορμούζ - 17η ημέρα πολέμου στη Μ. Ανατολή

«Φωτογράφισε» Γαλλία, Ιαπωνία, Νότια Κορέα και Βρετανία ο Αμερικανός πρόεδρος. Ο παράγοντας Κίνα. Στις φλόγες για 17η ημέρα η Μ. Ανατολή.

Τελευταία ενημέρωση 09:22

Αυστηρό μήνυμα πως το ΝΑΤΟ κινδυνεύει να έχει «πολύ κακό» μέλλον εάν τα κράτη μέλη του δεν βοηθήσουν να ανοίξουν εκ νέου τα Στενά του Ορμούζ, που παραμένουν σχεδόν εντελώς κλειστό, έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ, διαμηνύοντας ότι θα μπορούσε να αναβάλει τη σύνοδο του με τον Σι Τζινπίνγκ, καθώς ασκεί πίεση στην Κίνα να συμβάλει στην απεμπλοκή της κρίσιμης θαλάσσιας οδού, η οποία αποτελεί ζωτικό σημείο για τη διεθνή ναυσιπλοΐα και την παγκόσμια αγορά ενέργειας ενώ η Μ. Ανατολή φλέγεται για 17η ημέρα.

«Είναι απόλυτα προσήκον αυτοί που επωφελούνται από αυτά τα στενά να συμβάλλουν να εγγυηθούμε πως δεν θα συμβεί τίποτα άσχημο εκεί κάτω», υπογράμμισε ο Αμερικανός πρόεδρος κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στους Financial Times, υπενθυμίζοντας ότι η Ευρώπη και η Κίνα εξαρτώνται σε υψηλό βαθμό από το πετρέλαιο που εξάγεται από τον Κόλπο, αντίθετα με τις ΗΠΑ. Ουσιαστικά φωτογράφισε τη Γαλλία, την Ιαπωνία, τη Νότια Κορέα και τη Βρετανία.

«Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση (σ.σ. στην αξίωσή του άλλες χώρες να στείλουν πολεμικά πλοία εκεί), ή αν η απάντηση είναι αρνητική, νομίζω ότι αυτό θα έχει πολύ κακές συνέπειες για το μέλλον του NATO», πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας την ευθύνη των συμμάχων και των μεγάλων δυνάμεων για τη σταθερότητα της περιοχής, ενώ απαιτεί από περίπου επτά χώρες να στείλουν πολεμικά πλοία για να κρατήσουν τα Στενά του Ορμούζ ανοιχτά, καθώς η τιμή του πετρελαίου αυξάνεται δραματικά λόγω της σύγκρουσης με το Ιράν.

Ο Τραμπ αρνήθηκε να κατονομάσει τις χώρες με μεγάλο ποσοστό εξάρτησης από πετρέλαιο της Μέσης Ανατολής, με τις οποίες οι ΗΠΑ διαπραγματεύονται τη συμμετοχή τους σε μια διεθνή συμμαχία για την προστασία της κρίσιμης θαλάσσιας οδού, από την οποία διακινείται περίπου το 20% του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου. «Απαιτώ από αυτές τις χώρες να προστατεύσουν τη δική τους περιοχή, γιατί είναι δική τους», τόνισε ο Τραμπ ενώ επέστρεφε στην Ουάσιγκτον από τη Φλόριντα με το Air Force One,

Παράλληλα, επεσήμανε ότι τα Στενά του Ορμούζ δεν είναι ζωτικής σημασίας για τις ΗΠΑ λόγω των δικών τους αποθεμάτων πετρελαίου. Ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε ότι η Κίνα παίρνει περίπου το 90% του πετρελαίου της από τα Στενά, ενώ οι ΗΠΑ πολύ λίγο, αλλά δεν επιβεβαίωσε αν η δεύτερη ισχυρότερη οικονομίας στον κόσμο θα συμμετάσχει στη συμμαχία.

«Συζητάμε με το Ιράν αλλά δεν είναι ακόμη έτοιμοι να κλείσουν συμφωνία»

Υποστήριξε ότι η κυβέρνησή του διεξάγει συνομιλίες με το Ιράν, αλλά η Τεχεράνη δεν είναι ακόμη «έτοιμη» να τερματίσει τον πόλεμο. «Ναι, έχουμε συνομιλίες μαζί τους. Αλλά δεν νομίζω πως είναι έτοιμοι» να κλείσουν συμφωνία, πρόσθεσε, αναφερόμενος στους Ιρανούς ηγέτες, «αν και δεν είναι πολύ μακριά». Δεν εξήγησε με ποιον γίνονται οι συνομιλίες, ούτε ποιο είναι το περιεχόμενό τους, τονίζοντας πάντως πως οι ένοπλες δυνάμεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας έχουν «αποδεκατιστεί».

Ταυτόχρονα, ο Ιρανός ΥΠΕΞ, Άμπας Αραγτσί, μιλώντας στο CBS έσπευσε να υποστηρίξει ότι η Τεχεράνη έχει δεχθεί επαφές από αρκετές χώρες για ασφαλή διέλευση των πλοίων τους από τα Στενά του Ορμούζ, αλλά ότι η απόφαση ανήκει στις ιρανικές στρατιωτικές δυνάμεις. Η Τεχεράνη έχει διαμηνύει ότι τα Στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά για όλους εκτός των ΗΠΑ και των συμμάχων τους.

«Όχι» από Ιαπωνίας και Αυστραλία

Οι απαντήσεις που έχει λάβει μέχρι στιγμής δεν είναι και πολύ ενθαρρυντικές. Η Ιαπωνία, η οποία θεωρητικά έχει αποκηρύξει διά παντός την εμπλοκή της σε πόλεμο με το ειρηνιστικό Σύνταγμά της που κυρώθηκε το 1947, «δεν προβλέπει» τέτοια ανάπτυξη, σύμφωνα με τον υπουργό Άμυνας Σιντζίρο Κοϊζούμι. Η πρωθυπουργός Σανάε Τακαΐτσι έκρινε από την πλευρά της ότι οποιαδήποτε τέτοια επιχείρηση θα ήταν «εξαιρετικά δύσκολη από νομικής πλευράς».

«Δεν θα στείλουμε (πολεμικό) πλοίο στα Στενά του Ορμούζ», απάντησε αντίστοιχα η υπουργός Μεταφορών της Αυστραλίας Κάθριν Κινγκ. Το Τόκιο που εξαρτάται σχεδόν απόλυτα (κατά περίπου 95%) από τις εισαγωγές αργού από τη Μέση Ανατολή, επιβεβαίωσε πως άρχισε να διαθέτει μέρος των αποθεμάτων του, τα οποία συγκαταλέγονται στα μεγαλύτερα του πλανήτη, στην αγορά. Στο πεδίο, ο πόλεμος δεν υπάρχει καμιά ένδειξη πως κοπάζει.

Ισραηλινοί βομβαρδισμοί σε Τεχεράνη και Λίβανο

Οι εκατέρωθεν επιθέσεις Ισραήλ και Ιράν κλιμακώνονται, φέρνοντας κατάσταση επιφυλακής ολόκληρη την Μέση Ανατολή. Σειρήνες συναγερμού ήχησαν σε περιοχές της Τεχεράνης, του νότιου Ισραήλ, της Βηρυτού αλλά και σε χώρες του Κόλπου, ενώ οι στρατιωτικές επιχειρήσεις συνοδεύονται από ρουκέτες, drones και βαλλιστικούς πυραύλους. Το Ισραήλ εξαπέλυσε νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών στην Τεχεράνη και το Ισφαχάν, στοχεύοντας υποδομές που χαρακτηρίζει ως τρομοκρατικές.

Συνέχισε επίσης τα αεροπορικά πλήγματα στον νότιο τομέα της Βηρυτού, προπυργίου του σιιτικού κινήματος Χεζμπολάχ, που πρόσκειται στην Ισλαμική Δημοκρατία. Ο Αμπάς Αραγτσί, κατήγγειλε ότι οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ προκαλούν ανυπολόγιστη καταστροφή στο φυσικό περιβάλλον του Ιράν, πως διαπράττουν «οικοκτονία», έπειτα από αλλεπάλληλους βομβαρδισμούς σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαίου στην Τεχεράνη τις τελευταίες ημέρες.

«Οι κάτοικοι αντιμετωπίζουν μακροπρόθεσμη ζημιά στην υγεία τους», καθώς «η μόλυνση του εδάφους και του νερού στο υπέδαφος θα μπορούσαν να έχουν συνέπειες για γενιές» ολόκληρες, τόνισε ενώ δικαιολόγησε τις ιρανικές αντεπιθέσεις επισημαίνοντας τις «πολλές αποδείξεις» που τεκμηριώνουν κατ’ αυτόν ότι οι αμερικανικές βάσεις στον Κόλπο χρησιμοποιούνται για να γίνονται επιθέσεις εναντίον της χώρας του.

Το Ιράν απάντησε με πλήγματα στο νότιο Ισραήλ, τα οποία όμως αναχαιτίστηκαν. Παράλληλα, πυρκαγιά ξέσπασε σε δεξαμενή καυσίμων κοντά στο Διεθνές Αεροδρόμιο στο Ντουμπάι, μετά από επίθεση drones. Ως προληπτικό μέτρο, η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας ανέστειλε προσωρινά όλες τις πτήσεις, καλώντας τους ταξιδιώτες να επικοινωνούν με τις αεροπορικές εταιρείες για ενημέρωση. Παρόμοιες επιθέσεις σημειώθηκαν στο αεροδρόμιο της Βαγδάτης, όπου πέντε άτομα τραυματίστηκαν.

Ήδη έχουν σημειωθεί περισσότερα από 2.000 περιστατικά με πυραύλους και drones σε κράτη του Κόλπου από την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου. Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας του Ντουμπάι ανακοίνωσε ότι ορισμένες πτήσεις προς και από το αεροδρόμιο του Ντουμπάι αρχίζουν σταδιακά να επαναλαμβάνονται, μετά από προληπτική αναστολή, σύμφωνα με το Γραφείο Μέσων Ενημέρωσης του Ντουμπάι.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε τη Δευτέρα ότι ξεκίνησε αυτό που χαρακτήρισε ως «περιορισμένες χερσαίες επιχειρήσεις» εναντίον της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο. «Τις τελευταίες ημέρες, στρατεύματα του IDF από την 91η Μεραρχία έχουν ξεκινήσει περιορισμένες και στοχευμένες χερσαίες επιχειρήσεις εναντίον βασικών προπυργίων της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο, με στόχο την ενίσχυση της προκεχωρημένης αμυντικής περιοχής», ανέφερε ο στρατός σε ανακοίνωσή του.

Η Βρετανίδα Υπουργός Εξωτερικών Ιβέτ Κόουπ τόνισε σε δήλωσή της ότι «ο εκτοπισμός εκατοντάδων χιλιάδων Λιβανέζων ως αποτέλεσμα των ισραηλινών επιχειρήσεων είναι απαράδεκτη και έχει καταστροφικές συνέπειες». Εξήγησε: «Θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τις Ένοπλες Δυνάμεις του Λιβάνου και την κυβέρνηση στην ανάληψη της πλήρους ευθύνης για την ασφάλεια».