Επιχειρήσεις | Επιχειρήσεις - Διεθνή Νέα

Nvidia: Πρόβλεψη για έσοδα 1 τρισ. δολαρίων έως το 2027 από AI τσιπ

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Nvidia: Πρόβλεψη για έσοδα 1 τρισ. δολαρίων έως το 2027 από AI τσιπ
«Η αλλαγή έχει φτάσει και η ζήτηση συνεχίζεται να αυξάνεται», επεσήμανε ο CEO της πολυτιμότερης εισηγμένης στον κόσμο.

Τα έσοδα από τα ΑΙ τσιπ της μπορεί να φτάσουν τουλάχιστον το 1 τρισ. δολάρια έως το 2027, εκτιμά η Nvidia καθώς σκιαγράφησε την στρατηγική της για να ανταγωνιστεί πιο επιθετικά τους αντιπάλους της στην ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά των ημιαγωγών και της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος, Γένσεν Χουάνγκ παρουσίασε έναν νέο κεντρικό επεξεργαστή και ένα σύστημα AI που βασίζεται στην τεχνολογία της Groq - μιας νεοσύστατης εταιρείας τσιπ από την οποία η Nvidia έλαβε άδεια χρήσης τεχνολογίας για 17 δισ. δολάρια τον Δεκέμβριο- στο ετήσιο συνέδριο προγραμματιστών GTC στο Σαν Χοσέ της Καλιφόρνια.

Τα τσιπ της Nvidia έχουν κυριαρχήσει στη διαδικασία εκπαίδευσης μοντέλων AI, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο τα τελευταία χρόνια. «Η αλλαγή έχει φτάσει και η ζήτηση συνεχίζεται να αυξάνεται», επεσήμανε ο CEO της πολυτιμότερης εισηγμένης στον κόσμο.

Ο Χουάνγκ καθησύχασε ορισμένους φόβους των επενδυτών για την ανάπτυξη της Nvidia, ειδικά μετά την εκρηκτική άνοδό της μέχρι το ορόσημο της αποτίμησης των 5 τρισ. δολαρίων τον περασμένο Οκτώβριο.

Το forecast του 1 τρισ. δολαρίων είναι αναβαθμισμένο από το revenue opportunity των 500 δισ. δολαρίων έως το 2026 που ανέφερε η Nvidia για τα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης Blackwell και Rubin στην ανακοίνωση των οικονομικών μεγεθών της τον Φεβρουάριο.

«Η δήλωση για revenue opportunity 1 τρισ. δολαρίων από τον Χουάνγκ έως το 2027 υπογραμμίζει τη διαρκή ζήτηση για τις ΑΙ υποδομές της Nvidia, παρά τις ανησυχίες των επενδυτών», επεσήμανε ο αναλυτής του Emarketer, Τζέικομπ Μπερν.

«Αυτό σημαίνει ότι η Nvidia θα διατηρήσει την ηγετική της θέση στην αγορά τσιπ τεχνητής νοημοσύνης, ενώ η συνολική βιομηχανία τεχνητής νοημοσύνης επεκτείνεται πέρα ​​από τον πρώιμο πειραματισμό σε ανάπτυξη μεγάλης κλίμακας» πρόσθεσε.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

tags:
Nvidia
Τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ)
Τσιπ (ημιαγωγοί)
gazzetta
gazzetta reader insider insider