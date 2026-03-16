Goldman: Ένα πετρελαϊκό σοκ θα μπορούσε να ρίξει τον S&P 500 στις 5.400 μονάδες

Newsroom
Για «βουτιά» έως και 19% του S&P 500 από τα τρέχοντα επίπεδα, κοντά στις 5.400 μονάδες, προειδοποιεί η Goldman Sachs με «φόντο» τη συνεχιζόμενη διαταραχή στις προμήθειες πετρελαίου από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Σημειώνεται ότι, με βάση το κλείσιμο της Παρασκευής, ο δείκτης βρίσκεται στις 6.632 μονάδες.

Σε ένα σενάριο όπου υπάρχει ένα «μέτριο» σοκ οικονομικής ανάπτυξης στις ΗΠΑ, η Goldman αναμένει ότι ο δείκτης θα υποχωρήσει στις 6.300 μονάδες, σχεδόν 5% χαμηλότερα από τα τρέχοντα επίπεδα. Η άνθιση των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη αναμένεται να αντισταθμίσει την αρνητική επίδραση από την ελαφρώς ασθενέστερη οικονομική δραστηριότητα, πρόσθεσε ο οίκος.

Εκτός από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, η Goldman αναμένει ότι η αβεβαιότητα γύρω από τον αντίκτυπο του ΑΙ θα επηρεάσει τις αποτιμήσεις των δεικτών.
Λαμβάνοντας υπόψη την αβεβαιότητα της τεχνητής νοημοσύνης, η Goldman υποβαθμίζει τον δείκτη τιμής προς κέρδη (PE) του S&P 500 στο τέλος του έτους στο 21, από 22 προηγουμένως.

Σε σενάρια όπου η ανάπτυξη είναι «μέτρια» και το σοκ στην προσφορά πετρελαίου «σοβαρό», ο δείκτης PE θα μπορούσε να μειωθεί σε 19 και 16, αντίστοιχα, πρόσθεσε η Goldman

«Οι βασικές προοπτικές για τις αμερικανικές μετοχές παραμένουν θετικές, αλλά ο πόλεμος στο Ιράν ενισχύει τον κίνδυνο καθοδικής απόκλισης που δημιουργούν οι αυξημένες αποτιμήσεις», σημειώνει η Goldman. Οι αναλυτές διατήρησαν την πρόβλεψή τους για το τέλος του έτους για τον δείκτη αναφοράς στις 7.600 μονάδες.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η Goldman δήλωσε ότι βλέπει βραχυπρόθεσμους «διορθωτικούς κινδύνους» για τις παγκόσμιες μετοχές λόγω γεωπολιτικών ανησυχιών, αναταραχών στην τεχνητή νοημοσύνη και αυξημένων αποτιμήσεων.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Καύσιμα: Κοντά στα 2 ευρώ η βενζίνη - Πού θα φθάσουν οι τιμές, τα μέτρα που εξετάζει η κυβέρνηση

SOS από τον Βαγγέλη Μαρινάκη: Τι πρέπει να γίνει στα Στενά του Ορμούζ

ΕΝΦΙΑ 2026: Πώς να βρείτε το εκκαθαριστικό σας

