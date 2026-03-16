Πετρέλαιο: «Βουτιά» 5% για το WTI, στα 100 δολάρια το brent

Με ισχυρή πτώση έκλεισε την Δευτέρα το πετρέλαιο, καθώς η διέλευση ορισμένων τάνκερ από τα Στενά του Ορμούζ αποκλιμάκωσε τις τιμές του αργού, οι οποίες τις προηγούεμενες ημέρες είχαν εκτοξευτεί πάνω από τα 100 δολάρια, εν μέσω της συνεχιζόμενης σύρραξης στη Μέση Ανατολή.

Ειδικότερα, τα συμβόλαια παραδόσεως Απριλίου για το αμερικανικό WTI στο Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων της Νέας Υόρκης έκλεισαν τις συναλλαγές με απώλειες 5,21 δολαρίων/βαρέλι ή 5,3% για να διαμορφωθούν στα επίπεδα των 93,50 δολαρίων/βαρέλι, ενώ τα αντίστοιχα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του ευρωπαϊκού brent υποχώρησαν κατά 2,8% στα 100,21 δολάρια/βαρέλι.

Αμφότερα μετρούν ράλι άνω του 40% αυτόν τον μήνα, στα υψηλότερα επίπεδα από το 2022, μετά τις επιθέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν, με την Τεχεράνη να διαταράσσει τις μεταφορές μέσω των Στενών του Ορμούζ, εγκλωβίζοντας το 1/5 της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου.

Νωρίτερα την Δευτέρα, ο εκτελεστικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, Φατίχ Μπιρόλ, διαβεβαίωσε τις αγορές πως οι χώρες μέλη του Οργανισμού θα μπορούσαν να αποδεσμεύσουν μεγαλύτερες ποσότητες πετρελαίου αργότερα «εφόσον χρειαστεί», καθώς και πάλι θα υπάρχουν περισσότερα από 1,4 δισ. βαρέλια στα αποθέματα έκτακτης ανάγκης, μολονότι προχώρησαν ήδη στη μεγαλύτερη αποδέσμευση «μαύρου χρυσού» στην ιστορία τους.

«Παρά την τεράστια αποδέσμευση, έχουμε ακόμη πολλά αποθέματα. Η τρέχουσα αποδέσμευση, όταν ολοκληρωθεί, θα μειώσει τα αποθέματα των χωρών του ΔΟΕ μόνο κατά 20% περίπου», ανέφερε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του. «Σε ό,τι αφορά τα αποθέματα των κυβερνήσεων και της βιομηχανίας (…) εάν τα προσθέσετε, απομένουν περισσότερα από 1,4 δισ. βαρέλια, κάτι που σημαίνει ότι αργότερα μπορούμε να κάνουμε περισσότερα, αν χρειαστεί», πρόσθεσε.

Υπενθυμίζεται πως την προηγούμενη εβδομάδα, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (ΔΟΕ) αποφάσισε την αποδέσμευση 400 εκατ. βαρελιών πετρελαίου - που αποτελεί ρεκόρ όλων των εποχών - για να αντισταθμίσει την απώλεια εφοδιασμού λόγω του «ουσιαστικού κλεισίματος» των Στενών του Ορμούζ, καθώς οι κυβερνήσεις επιδιώκουν να περιορίσουν την απότομη αύξηση των τιμών του αργού που προκλήθηκε από την κρίση στη Μέση Ανατολή.