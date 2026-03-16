Τραμπ: «Συνεχίζονται με πλήρη ισχύ τα πλήγματα στο Ιράν - Καταστρέψαμε 30 ναρκοθέτιδες»

Η στρατιωτική εκστρατεία εναντίον του Ιράν συνεχίστηκε «με πλήρη ισχύ» τις τελευταίες ημέρες, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι η Ουάσινγκτον έχει πλήξει περισσότερους από 7.000 στόχους σε όλη την Ισλαμική Δημοκρατία. Όπως είπε, έχουν πληγεί κυρίως εμπορικοί και στρατιωτικοί στόχοι. Μόνο σήμερα βομβαρδίστηκαν τρεις μονάδες κατασκευής πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Στα Στενά του Χορμούζ οι αμερικανικές δυνάμεις κατέστρεψαν 30 ναρκοθέτιδες, ωστόσο ο Τραμπ δήλωσε ότι «δεν είναι σίγουρος» αν έχουν ποντιστεί νάρκες στην περιοχή του Κόλπου. Ο Τραμπ επανέλαβε την έκκλησή του σε «άλλες χώρες» να βοηθήσουν να ξαναρχίσει η ναυσιπλοΐα στο Χορμούζ, λέγοντας ότι κάποιες του απάντησαν θετικά, άλλες όμως δεν έδειξαν τον ίδιο ενθουσιασμό. «Δεν είμαι σίγουρος αν οι χώρες θέλουν να πω ότι βοηθούν», πρόσθεσε. «Θα έπρεπε να μας βοηθούν με χαρά», υποστήριξε.

Νωρίτερα, οι Φρουροί της Επανάστασης απείλησαν σήμερα ότι θα εξαπολύσουν επιθέσεις εναντίον αμερικανικών εταιρειών στη Μέση Ανατολή, καλώντας τους εργαζομένους στις εταιρείες αυτές να απομακρυνθούν από τις περιοχές αυτές. «Οι εργαζόμενοι των αμερικανικών εταιρειών καλούνται να εγκαταλείψουν αμέσως αυτές τις περιοχές. Αυτές οι περιοχές σύντομα θα γίνουν στόχος του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης», ανακοίνωσε ο ιδεολογικός βραχίονας του ιρανικού στρατού στον ιστότοπό του Sepah News, χωρίς να διευκρινίζει ποιες εταιρείες θα αποτελέσουν στόχους.

Την περασμένη εβδομάδα, το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim δημοσίευσε στο Telegram μια λίστα με πιθανούς στόχους για το Ιράν, συμπεριλαμβανομένων των γραφείων τεχνολογικών κολοσσών όπως της Amazon, της Google, της Microsoft και της Nvidia στις χώρες του Κόλπου.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ