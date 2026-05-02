Τα 3 νέα pass του Ιουνίου και το έκτακτο επίδομα για τις οικογένειες με παιδιά

Στο τέλος του μήνα ενεργοποιείται το έκτακτο μέτρο της κυβέρνησης που αφορά στη χορήγηση επιδόματος σε οικογένειες ύψους 150 ευρώ για κάθε παιδί.

Τρία νέα pass που επιδοτούν διακοπές αλλά και μετακινήσεις με αυτοκίνητο φέρνει ο Ιούνιος, ενώ στο τέλος του μήνα ενεργοποιείται το έκτακτο μέτρο της κυβέρνησης που αφορά στη χορήγηση επιδόματος σε οικογένειες ύψους 150 ευρώ για κάθε παιδί.

Fuel Pass 2026

Πρόταση παράτασης του Fuel Pass 2026 και για τον Ιούνιο εξετάζει η κυβέρνηση, σταθμίζοντας τις δημοσιονομικές επιπτώσεις μιας πιθανής επέκτασης του μέτρου που «έτρεξε» τον Απρίλιο-Μάιο, ανάλογα με την πορεία των τιμών καυσίμων και τον κρατικό προϋπολογισμό.

Υπενθυμίζεται πως το πρόγραμμα Fuel Pass III αφορά χιλιάδες νοικοκυριά, εργαζόμενους και ελεύθερους επαγγελματίες που αναζητούν οικονομική ανάσα απέναντι στο αυξημένο κόστος μετακινήσεων και καυσίμων. Η οικονομική ενίσχυση καταβλήθηκε γρήγορα το δίμηνο Απριλίου-Μαΐου, καθώς οι πληρωμές πραγματοποιούνται εντός 48 ωρών από τη στιγμή που ολοκληρώνεται επιτυχώς η αίτηση.

Η διαδικασία γίνεται μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr με χρήση προσωπικών κωδικών Taxisnet, ενώ προβλέπεται και δυνατότητα εξυπηρέτησης μέσω ΚΕΠ για πολίτες που δυσκολεύονται να χρησιμοποιήσουν ψηφιακές υπηρεσίες.

Χίος και Κύθηρα Pass 2026

Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει τις επόμενες εβδομάδες το Chios Pass και το Kythira Pass 2026, το ειδικό πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης για ταξίδια στη Χίο και στα Κύθηρα σε δικαιούχους που θα αναδειχθούν έπειτα από κλήρωση.

Το πρόγραμμα προβλέπει:

τη διάθεση 3.000 άυλων ψηφιακών χρεωστικών καρτών, αξίας 300 ευρώ η καθεμία, για τους δικαιούχους που θα επιλέξουν τη Χίο για προορισμό διακοπών

για τους δικαιούχους που θα επιλέξουν τη Χίο για προορισμό διακοπών για τους 3.600 δικαιούχους του προγράμματος «Kythira Pass 2026» που θα επιλέξουν ως προορισμό τον Δήμο Κυθήρων, η ενίσχυση ανέρχεται σε 250 ευρώ.

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄ 2322/24-04-2026, η υποβολή των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί από τις 14 έως και τις 18 Μαΐου 2026, ενώ η χρήση της ενίσχυσης θα αφορά αποκλειστικά επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς του τουρισμού και των τοπικών μεταφορών. Το ποσό θα πιστώνεται σε άυλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα και θα μπορεί να αξιοποιηθεί για δαπάνες διαμονής, εστίασης και τοπικών μεταφορών, δημιουργώντας άμεση σύνδεση ανάμεσα στην ενίσχυση των επισκεπτών και την πραγματική κατανάλωση στην τοπική αγορά της Χίου.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε δύο διαδοχικές φάσεις, ώστε η ενίσχυση να καλύψει τόσο την έναρξη της τουριστικής περιόδου όσο και τους μήνες μετά την αιχμή του καλοκαιριού.

Η πρώτη φάση αφορά την περίοδο Μαΐου - Ιουνίου 2026 και προβλέπει τη διάθεση 1.500 καρτών για τη Χίο και 1.800 για τα Κύθηρα. Η δεύτερη φάση αφορά την περίοδο Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου 2026, με ακόμη 1.500 και 1.800 κάρτες. Σε περίπτωση που υπάρξουν αδιάθετα ή μη αναλωθέντα ποσά από την πρώτη φάση, αυτά θα μπορούν να μεταφερθούν στη δεύτερη, προκειμένου να αξιοποιηθεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος των διαθέσιμων πόρων.

Η συγκεκριμένη πρόβλεψη αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τα δύο νησιά, καθώς επιχειρεί να στηρίξει περιόδους που θεωρούνται κρίσιμες για την επιμήκυνση της τουριστικής δραστηριότητας, ενισχύοντας την επισκεψιμότητα πέρα από τον στενό πυρήνα της υψηλής θερινής περιόδου.

Δικαιούχοι του προγράμματος ορίζονται τα ενήλικα φυσικά πρόσωπα, άγαμα ή έγγαμα, πρόσωπα σε κατάσταση χηρείας ή πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, εφόσον είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, με βάση την τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2024.

Για τους έγγαμους ή τα πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, δικαιούχος θεωρείται ο υπόχρεος υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ή ένας εκ των δύο σε περίπτωση χωριστής δήλωσης. Ωφελούμενοι μπορούν να θεωρηθούν ο ή η σύζυγος, το πρόσωπο με το οποίο έχει συναφθεί σύμφωνο συμβίωσης, καθώς και τα ενήλικα τέκνα που δηλώνονται ως εξαρτώμενα μέλη.

Από το πρόγραμμα αποκλείονται όσοι έχουν επιλεγεί ως δικαιούχοι ή ωφελούμενοι στο πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού της ΔΥΠΑ για τις περιόδους 2025-2026 ή 2026-2027, όσοι έχουν επιλεγεί για συναφή παροχή από άλλο φορέα για την ίδια χρονική περίοδο, καθώς και όσοι έχουν οι ίδιοι ή οι ωφελούμενοι τους κύρια κατοικία στη Χίο, όπως αυτή προκύπτει από τη φορολογική δήλωση του 2024.

Η αίτηση θα υποβάλλεται μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής, η οποία είναι προσβάσιμη από την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης, δηλαδή το gov.gr. Η είσοδος θα γίνεται με τους προσωπικούς κωδικούς της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ενώ ο αιτών θα δηλώνει τον προορισμό και τη φάση ή τις φάσεις για τις οποίες επιθυμεί να συμμετάσχει στην κλήρωση.

Η απόφαση προβλέπει και δυνατότητα υποβολής αίτησης μέσω ΚΕΠ, με την υποστήριξη υπαλλήλου, για όσους πολίτες δεν μπορούν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία ηλεκτρονικά. Μετά την ολοκλήρωση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, οι δικαιούχοι θα προκύψουν με κλήρωση, τα αποτελέσματα της οποίας θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του προγράμματος.

Η οικονομική ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη, δεν υπόκειται σε κρατήσεις, τέλη ή εισφορές και δεν συμψηφίζεται με οφειλές προς το Δημόσιο, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα. Η άυλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε επιχειρήσεις στη διαμονή, την εστίαση και τις τοπικές μεταφορές. Οι σχετικοί Κωδικοί Κατηγορίας Εμπόρου θα αναρτώνται στη σελίδα του προγράμματος στο gov.gr και θα επικαιροποιούνται από την ΕΔΥΤΕ Α.Ε.

Επίδομα 150 ευρώ για κάθε παιδί

Έκτακτη ενίσχυση σε οικογένειες με παιδιά, ύψους 150 ευρώ (για κάθε παιδί) θα δοθεί χωρίς καμία αίτηση στα τέλη Ιουνίου και θα απευθύνεται σε σχεδόν 1 εκατομμύριο νοικοκυριά, με παραπάνω από 3 εκατομμύρια μέλη, σχεδόν το 80%, δηλαδή, των οικογενειών με τέκνα.