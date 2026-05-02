Μερτς – Τραμπ: Μια σχέση σε ελεύθερη πτώση

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς πέρασε μήνες βαδίζοντας σε τεντωμένο σκοινί στις σχέσεις του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Τώρα φαίνεται πως έχασε την ισορροπία του.

Σύμφωνα με το Politico, ο Μερτς έχει δείξει μεγαλύτερη ευελιξία από τους περισσότερους Ευρωπαίους ηγέτες για να διατηρήσει την εύνοια του Τραμπ, θεωρώντας στρατηγική ανάγκη τις στενές σχέσεις με έναν Αμερικανό πρόεδρο γνωστό για τη μνησικακία του. Ωστόσο, υπό αυξανόμενη πολιτική πίεση στο εσωτερικό, ο καγκελάριος έχει εντείνει την κριτική του προς τον Τραμπ και τον πόλεμο στο Ιράν - και τα δύο βαθιά αντιδημοφιλή στη Γερμανία.

Με οξυμένη κριτική για τον πόλεμο σε μια ομιλία σε λύκειο νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, ο Μερτς φάνηκε να χάνει αυτή την εύθραυστη ισορροπία - και να αγγίζει μια «ευαίσθητη χορδή» του Τραμπ.

Αφού είπε στους μαθητές ότι οι ΗΠΑ «ταπεινώνονται» από το ιρανικό καθεστώς, ο Τραμπ απάντησε επιτιθέμενος στον καγκελάριο στο Truth Social και απειλώντας με το χειρότερο σενάριο για το Βερολίνο: την αποχώρηση αμερικανικών στρατευμάτων από τη Γερμανία.

Ο Μερτς προσπάθησε να υποβαθμίσει τη διαμάχη και να συνεχίσει σαν να μη συνέβη τίποτα, επιμένοντας την Πέμπτη, σε στρατιωτικό πεδίο εκπαίδευσης, ότι οι σχέσεις με τις ΗΠΑ παραμένουν ισχυρές.

«Εκτελούμε αυτό το έργο εδώ, όπως και σε άλλα στρατηγικά σημαντικά σημεία στη Γερμανία, δίπλα-δίπλα με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους μας στο ΝΑΤΟ», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η Γερμανία ενισχύει τον στρατό της «για το κοινό μας όφελος και για την εμβάθυνση του διατλαντικού δεσμού».

Πιθανότατα ο Μερτς υπολόγιζε ότι το ζήτημα θα εκτονωθεί και ότι ο Τραμπ τελικά θα υποχωρήσει, σύμφωνα με την αρχή που έχει διατυπωθεί στη Wall Street ως «TACO» (Trump Always Chickens Out).

Άλλωστε, είχε δει τον Τραμπ να απειλεί με ακύρωση εμπορικής συμφωνίας με το Ηνωμένο Βασίλειο λόγω της στάσης του Κιρ Στάρμερ για το Ιράν και να προειδοποιεί για «εμπάργκο» στην Ισπανία λόγω της κριτικής του Πέδρο Σάντσεθ - χωρίς τελικά να προχωρήσει.

Τραμπ μαινόμενος

Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε με έντονο τρόπο την οργή του κατά του Μερτς.

«Ο καγκελάριος της Γερμανίας θα έπρεπε να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στον τερματισμό του πολέμου Ρωσίας/Ουκρανίας (όπου υπήρξε εντελώς αναποτελεσματικός!) και στη διόρθωση της διαλυμένης χώρας του, ιδιαίτερα σε θέματα μετανάστευσης και ενέργειας, και λιγότερο χρόνο στο να παρεμβαίνει σε όσους εξαλείφουν την ιρανική πυρηνική απειλή, κάνοντας έτσι τον κόσμο —συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας— πιο ασφαλή!» έγραψε στο Truth Social.

Πρόκειται για εντυπωσιακή μεταστροφή σε σχέση με το θετικό κλίμα που επικρατούσε προηγουμένως μεταξύ τους.

Ο Τραμπ είχε στο παρελθόν επαινέσει την κυβέρνηση Μερτς για τις πολιτικές της στη μετανάστευση και την ενέργεια, ενώ σε συνάντησή τους στο Οβάλ Γραφείο τον Μάρτιο τον είχε χαρακτηρίσει «φίλο» που κάνει «εξαιρετική δουλειά».

Την Τετάρτη, ο πρόεδρος ανακοίνωσε επίσης ότι η κυβέρνησή του «μελετά και εξετάζει την πιθανή μείωση των στρατευμάτων στη Γερμανία». Μια τελική απόφαση, όπως έγραψε, θα ληφθεί «στο άμεσο χρονικό διάστημα».

Σχεδόν 40.000 Αμερικανοί στρατιωτικοί σταθμεύουν στη Γερμανία, όπου βρίσκεται και το αρχηγείο της Ευρωπαϊκής Διοίκησης των ΗΠΑ. Η απομάκρυνσή τους θα μπορούσε να αποδειχθεί λογιστικά δύσκολη και να διαταράξει μακροχρόνια αμυντικά σχέδια των ΗΠΑ στην Ευρώπη.

Ο Τραμπ, που εδώ και καιρό εκφράζει την οργή του για την απροθυμία της Ευρώπης να συνδράμει στην πολεμική προσπάθεια κατά του Ιράν, κατηγόρησε τον Μερτς ότι θεωρεί «εντάξει το Ιράν να έχει πυρηνικό όπλο» σε ανάρτησή του την Τρίτη.

«Δεν ξέρει τι λέει!» έγραψε. «Αν το Ιράν είχε πυρηνικό όπλο, όλος ο κόσμος θα βρισκόταν σε ομηρία. Κάνω κάτι με το Ιράν, αυτή τη στιγμή, που άλλα έθνη ή πρόεδροι θα έπρεπε να είχαν κάνει εδώ και πολύ καιρό. Δεν είναι περίεργο που η Γερμανία τα πηγαίνει τόσο άσχημα, τόσο οικονομικά όσο και γενικότερα!»,ανέφερε χαρακτηριστικά.