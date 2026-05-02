Τραμπ: Ίσως είναι καλύτερο να μην καταλήξουμε σε συμφωνία με το Ιράν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο The Villages, στη Φλόριντα την Παρασκευή, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να είναι «σε καλύτερη θέση» αν οι αξιωματούχοι δεν καταλήξουν σε συμφωνία με το Ιράν, καθώς οι διαπραγματεύσεις φαίνεται και πάλι να έχουν κολλήσει. «Ειλικρινά, ίσως είμαστε καλύτερα να μην κάνουμε καθόλου συμφωνία. Θέλετε να μάθετε την αλήθεια; Επειδή δεν μπορούμε να αφήσουμε αυτό το πράγμα να συνεχίζεται», είπε. «Κρατάει πάρα πολύ καιρό». Νωρίτερα, ο Τραμπ δήλωσε στο CNN πριν αναχωρήσει για τη Φλόριντα ότι δεν ήταν ικανοποιημένος με την τελευταία πρόταση του Ιράν που αποσκοπούσε στον τερματισμό της σύγκρουσης.

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι θεωρεί «προδοτικό» να υποστηρίζει κανείς ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν «κερδίζουν» τον πόλεμο με το Ιράν, παρά το γεγονός ότι είχε ενημερώσει νωρίτερα το Κογκρέσο πως οι εχθροπραξίες έχουν «τερματιστεί».

«Βλέπουμε τη ριζοσπαστική Αριστερά να λέει: “Δεν κερδίζουμε, δεν κερδίζουμε”. Δεν τους έχει απομείνει καθόλου στρατός. Είναι απίστευτο. Είναι πραγματικά, πιστεύω, προδοτικό, εντάξει; Θέλετε να μάθετε την αλήθεια; Είναι προδοτικό».

Σχετικά με την «κατάληψη» της Κούβας, Ο Τραμπ αστειεύτηκε για το ενδεχόμενο οι ΗΠΑ να «καταλάβουν» άμεσα το νησί, υπονοώντας ότι στρατιωτικές δυνάμεις θα μπορούσαν να κινηθούν προς τη χώρα στον δρόμο της επιστροφής από τον πόλεμο στο Ιράν. «Θα το κάνουμε στον δρόμο της επιστροφής από το Ιράν, θα έχουμε ένα από τα μεγάλα μας - ίσως το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln, το μεγαλύτερο στον κόσμο. Θα το φέρουμε εκεί, θα σταματήσει περίπου 100 γιάρδες από την ακτή, και θα πουν, ευχαριστούμε πολύ, παραδινόμαστε», είπε αναφερόμενος στους Κουβανούς ηγέτες.

Είμαστε σαν πειρατές

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε επίσης ότι το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό ενεργεί όπως «οι πειρατές» προκειμένου να εφαρμόσει τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών.

Ο Τραμπ έκανε τα σχόλια αυτά στη διάρκεια εκδήλωσης στη Φλόριντα καθώς περιέγραφε πώς οι αμερικανικές δυνάμεις κατέλαβαν ένα πλοίο πριν μερικές ημέρες.

«Αλλάξτε την πορεία του πλοίου σας. Απομακρυνθείτε αμέσως από το μηχανοστάσιο», εξήγησε ο Αμερικανός πρόεδρος ότι διέταξαν οι αμερικανικές δυνάμεις το πλήρωμα του πλοίου. «Είναι πέντε μίλια μακριά και με έναν πυροβολισμό στο μηχανοστάσιο, ανατινάξαμε το μηχανοστάσιο. Το πλοίο σταμάτησε (…) και μετά καταλάβαμε το πλοίο, κατασχέσαμε το εμπόρευμα, κατασχέσαμε το πετρέλαιο. Είναι μια πολύ επικερδής επιχείρηση», τόνισε.

«Είμαστε σαν πειρατές. Είμαστε κάπως σαν πειρατές αλλά δεν παίζουμε παιχνίδια», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Οι ΗΠΑ έχουν καταλάβει κάποια ιρανικά πλοία τα οποία είχαν μόλις αποπλεύσει από τα λιμάνια της χώρας, όπως και εμπορικά πλοία στα οποία έχουν επιβληθεί κυρώσεις και ιρανικά δεξαμενόπλοια στα ασιατικά νερά.

Το Ιράν, μετά την έναρξη των αμερικανοϊσραηλινών πληγμάτων εναντίον του στις 28 Φεβρουαρίου, έχει ουσιαστικά κλείσει το Στενό του Ορμούζ, από το οποίο κανονικά διέρχεται το ένα πέμπτο των υδρογονανθράκων που καταναλώνονται παγκοσμίως.

Εξαιτίας του αποκλεισμού αυτού, οι τιμές της ενέργειας έχουν αυξηθεί κατακόρυφα.

Σε απάντηση ο Τραμπ έχει επιβάλει αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια.

Με πληροφορίες από CNN, ΑΠΕ-ΜΠΕ

