ΔΟΕ: «Έχουμε αποθέματα 1,4 δισ. βαρελιών πετρελαίου - Νέα αποδέσμευση αν χρειαστεί»

Υπενθυμίζεται πως την προηγούμενη εβδομάδα, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (ΔΟΕ) αποφάσισε την αποδέσμευση 400 εκατ. βαρελιών πετρελαίου.

Οι χώρες μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας θα μπορούσαν να αποδεσμεύσουν μεγαλύτερες ποσότητες πετρελαίου αργότερα «εφόσον χρειαστεί», καθώς και πάλι θα υπάρχουν περισσότερα από 1,4 δισ. βαρέλια στα αποθέματα έκτακτης ανάγκης, μολονότι προχώρησαν ήδη στη μεγαλύτερη αποδέσμευση «μαύρου χρυσού» στην ιστορία τους, δήλωσε ο εκτελεστικός διευθυντής της υπηρεσίας αυτής, Φατίχ Μπιρόλ.

«Παρά την τεράστια αποδέσμευση, έχουμε ακόμη πολλά αποθέματα. Η τρέχουσα αποδέσμευση, όταν ολοκληρωθεί, θα μειώσει τα αποθέματα των χωρών του ΔΟΕ μόνο κατά 20% περίπου», ανέφερε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του. «Σε ό,τι αφορά τα αποθέματα των κυβερνήσεων και της βιομηχανίας (…) εάν τα προσθέσετε, απομένουν περισσότερα από 1,4 δισ. βαρέλια, κάτι που σημαίνει ότι αργότερα μπορούμε να κάνουμε περισσότερα, αν χρειαστεί», πρόσθεσε.

Υπενθυμίζεται πως την προηγούμενη εβδομάδα, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (ΔΟΕ) αποφάσισε την αποδέσμευση 400 εκατ. βαρελιών πετρελαίου - που αποτελεί ρεκόρ όλων των εποχών - για να αντισταθμίσει την απώλεια εφοδιασμού λόγω του «ουσιαστικού κλεισίματος» των Στενών του Ορμούζ, καθώς οι κυβερνήσεις επιδιώκουν να περιορίσουν την απότομη αύξηση των τιμών του αργού που προκλήθηκε από την κρίση στη Μέση Ανατολή.

Η έκτακτη απόφαση ήρθε καθώς η σύγκρουση στη Μ. Ανατολή έχει προκαλέσει παράλυση στα ζωτικής σημασίας Στενά του Ορμούζ από όπου κυκλοφορούν σχεδόν 20 εκατ. βαρέλια την ημέρα. Η πλωτή οδός είναι ένας στενός θαλάσσιος διάδρομος στα ανοικτά των ακτών του Ιράν που συνδέει τον Περσικό Κόλπο και τον Κόλπο του Ομάν. Περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου και φυσικού αερίου διέρχεται από εκεί.