Κέρδη στη Wall Street με στήριξη από την πτώση του πετρελαίου

Κέρδη πάνω από 1% για S&P 500 και Nasdaq. Ενισχυμένος κατά 387,94 μονάδες ο Dow.

Σε θετικό πρόσημο ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές της Δευτέρας οι δείκτες στη Wall Street λαμβάνοντας στήριξη από την πτώση στις τιμές του πετρελαίου και καθώς όλα τα βλέμματα παραμένουν στραμμένα στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Στο ταμπλό, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones ενισχύθηκε 0,83% ή 387,94 μονάδες στις 46.946 μονάδες, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 πρόσθεσε 1,01% στις 6.699 μονάδες. Ο τεχνολογικός Nasdaq σημείωσε άνοδο 1,22% στις 22.374 μονάδες.

Σε ανάλυσή της, η Goldman Sachs προβλέπει ότι οι σοβαρές διαταραχές στην προμήθεια πετρελαίου από τη συνεχιζόμενη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή θα μπορούσαν να ρίξουν τον δείκτη S&P 500 στις σχεδόν 5.400 μονάδες φέτος, ή περίπου 19% κάτω από τα τρέχοντα επίπεδα. Εκτός από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, η Goldman αναμένει ότι η αβεβαιότητα γύρω από τον αντίκτυπο του ΑΙ θα επηρεάσει τις αποτιμήσεις των δεικτών.

Το πετρέλαιο, μετά το ξέφρενο ράλι της προηγούμενης εβδομάδας, χάνει έδαφος με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent υποχωρούν 2,84%, στα 100,21 δολάρια το βαρέλι (έχοντας αγγίξει και τα 105 δολάρια). Από την άλλη, το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate αποδυναμώνεται 5,25% στα 93,53 δολάρια το βαρέλι.

Η τιμή του πετρελαίου άρχισε να υποχωρεί όταν ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ επιτρέπουν στα ιρανικά πετρελαιοφόρα να διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ. Επίσης, στην αποκλιμάκωση της τιμής πετρελαίου συνέβαλε ένα δημοσίευμα της Wall Street Journal, επικαλούμενο αξιωματούχους, που ανέφερε ότι οι ΗΠΑ θα ανακοινώσουν σύντομα έναν συνασπισμό χωρών για τη συνοδεία πλοίων μέσω του Στενού.

Στο μέτωπο των επιχειρήσεων, η μετοχή της Meta κέρδισε πάνω από 2% μετά από ένα δημοσίευμα -το οποίο η εταιρεία χαρακτήρισε «κερδοσκοπικό»- ότι σχεδιάζει να απολύσει περισσότερο από το 20% του εργατικού δυναμικού της. Η μετοχή της Nvidia πρόσθεσε 1% ενόψει του συνεδρίου της, GTC, το οποίο ξεκινά σήμερα.