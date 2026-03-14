Reuters: Εκτεταμένες απολύσεις σχεδιάζει η Μeta

Η Meta σχεδιάζει εκτεταμένες απολύσεις που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το 20% ή και περισσότερο των εργαζομένων της εταιρείας, σύμφωνα με τρεις πηγές που γνωρίζουν το θέμα και μίλησαν στο Reuters. Η Meta επιδιώκει να αντισταθμίσει το υψηλό κόστος των επενδύσεων σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης και να προετοιμαστεί για μεγαλύτερη αποδοτικότητα που θα προκύψει από εργαζομένους υποστηριζόμενους από τεχνητή νοημοσύνη.

Δεν έχει ακόμη οριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία για τις περικοπές και το ακριβές μέγεθός τους δεν έχει οριστικοποιηθεί, ανέφεραν οι πηγές.

Ανώτατα στελέχη της εταιρείας έχουν πρόσφατα ενημερώσει άλλους ανώτερους ηγέτες της Meta για τα σχέδια και τους έχουν ζητήσει να αρχίσουν να σχεδιάζουν πώς θα μειωθεί το προσωπικό, σύμφωνα με δύο από τις πηγές.

«Πρόκειται για υποθετική δημοσιογραφική αναφορά σχετικά με θεωρητικές προσεγγίσεις», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Meta, Andy Stone, απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με το σχέδιο.

Εάν η Meta καταλήξει στο ποσοστό του 20%, οι απολύσεις θα αποτελέσουν τις πιο σημαντικές της εταιρείας από την αναδιάρθρωση στα τέλη του 2022 και στις αρχές του 2023, την οποία είχε ονομάσει «έτος αποδοτικότητας» (year of efficiency). Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη οικονομική της κατάθεση, η εταιρεία απασχολούσε σχεδόν 79.000 εργαζομένους στις 31 Δεκεμβρίου.

Η εταιρεία απέλυσε 11.000 εργαζομένους τον Νοέμβριο του 2022, δηλαδή περίπου το 13% του εργατικού δυναμικού της εκείνη την περίοδο. Περίπου τέσσερις μήνες αργότερα, ανακοίνωσε ότι θα περικόψει άλλες 10.000 θέσεις εργασίας.

Ο Ζούκερμπεργκ εστιάζει στη γενετική ΤΝ

Τον τελευταίο χρόνο, ο διευθύνων σύμβουλος Μαρκ Ζούκερμπεργκ πιέζει τη Meta να ανταγωνιστεί πιο δυναμικά στον τομέα της γενετικής τεχνητής νοημοσύνης (generative AI). Η εταιρεία έχει προσφέρει τεράστια πακέτα αποδοχών, ορισμένα αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων για τέσσερα χρόνια, προκειμένου να προσελκύσει κορυφαίους ερευνητές τεχνητής νοημοσύνης σε μια νέα ομάδα υπερνοημοσύνης (superintelligence).

Η εταιρεία έχει δηλώσει ότι σχεδιάζει να επενδύσει 600 δισεκατομμύρια δολάρια για την κατασκευή κέντρων δεδομένων (data centers) έως το 2028. Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, εξαγόρασε το Moltbook, μια πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης που έχει δημιουργηθεί για πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης (AI agents). Η Meta δαπανά επίσης τουλάχιστον 2 δισεκατομμύρια δολάρια για να αγοράσει την κινεζική startup τεχνητής νοημοσύνης Manus, όπως είχε αναφέρει προηγουμένως το Reuters.

Ο Ζούκερμπεργκ έχει αναφερθεί στα οφέλη αποδοτικότητας που αναμένονται από αυτές τις επενδύσεις, λέγοντας τον Ιανουάριο ότι αρχίζει να βλέπει πως «έργα που παλαιότερα απαιτούσαν μεγάλες ομάδες τώρα μπορούν να ολοκληρωθούν από ένα μόνο πολύ ταλαντούχο άτομο».

Τα σχέδια της Meta αντικατοπτρίζουν ένα ευρύτερο μοτίβο μεταξύ μεγάλων αμερικανικών εταιρειών, ιδιαίτερα στον τομέα της τεχνολογίας, φέτος. Τα στελέχη έχουν επισημάνει τις πρόσφατες βελτιώσεις στα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης ως έναν από τους λόγους για αυτές τις αλλαγές.

Τον Ιανουάριο, η Amazon επιβεβαίωσε ότι θα περικόψει περίπου 16.000 θέσεις εργασίας, δηλαδή σχεδόν το 10% του εργατικού δυναμικού της. Τον περασμένο μήνα, η εταιρεία fintech Block μείωσε σχεδόν το μισό προσωπικό της, με τον διευθύνοντα σύμβουλο Τζακ Ντόρσεϊ να αναφέρει ρητά τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης και την αυξανόμενη ικανότητά τους να βοηθούν τις εταιρείες να κάνουν περισσότερα με μικρότερες ομάδες.

Οι προγραμματισμένες επενδύσεις της Meta στην τεχνητή νοημοσύνη ακολουθούν μια σειρά από προβλήματα με τα μοντέλα Llama 4 της εταιρείας πέρυσι, συμπεριλαμβανομένης της κριτικής ότι παρουσίαζαν παραπλανητικά αποτελέσματα στα benchmarks που χρησιμοποιήθηκαν για τις πρώτες εκδόσεις. Η εταιρεία εγκατέλειψε επίσης την κυκλοφορία της μεγαλύτερης έκδοσης αυτού του μοντέλου, που ονομαζόταν Behemoth, η οποία αναμενόταν να κυκλοφορήσει το καλοκαίρι.

Η ομάδα superintelligence εργάζεται φέτος για να επαναφέρει τη θέση της εταιρείας αναπτύσσοντας ένα νέο μοντέλο που ονομάζεται Avocado, όμως η απόδοση αυτού του μοντέλου έχει επίσης μείνει πίσω από τις προσδοκίες.