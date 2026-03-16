Θετικό ξεκίνημα στην εβδομάδα για την Wall Street - Στις +300 μονάδες ο Dow Jones

Με ανοδική πορεία ξεκίνησαν την εβδομάδα οι μετοχές της Wall Street, όσο το χρηματιστήριο προσπαθούσε να ανακάμψει από μια ακόμη εβδομάδα ζημιών.

Rebound από τις απώλειες της προηγούμενης εβδομάδας επιχειρεί σήμερα η Wall Street καθώς οι τιμές του πετρελαίου παρουσιάζουν τάση αποκλιμάκωσης και ενώ οι επενδυτές εξακολουθούν να παρακολουθούν τις ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Στο ταμπλό, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones καταγράφει άνοδο 1,16% στις 47.098, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq ανεβαίνει 1,5% στις 22.436 μονάδες. Ανοδικά κινείται και ο διευρυμένος S&P 500 κατά 1,28% στις 6.717 μονάδες, έχοντας αφήσει μόλις πίσω του την τρίτη διαδοχική εβδομάδα πτώσης και κλείσιμο σε χαμηλό έτους. Σε ανάλυσή της, η Goldman Sachs προβλέπει ότι οι σοβαρές διαταραχές στην προμήθεια πετρελαίου από τη συνεχιζόμενη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή θα μπορούσαν να ρίξουν τον δείκτη S&P 500 στις σχεδόν 5.400 μονάδες φέτος, ή περίπου 19% κάτω από τα τρέχοντα επίπεδα.

Η σημερινή άνοδος του χρηματιστηρίου βρίσκει στήριξη στη μείωση που σημειώνουν οι τιμές πετρελαίου, μετά το ξέφρενο ράλι της προηγούμενης εβδομάδας. Αυτή την ώρα το αμερικανικό WTI υποχωρεί 4,75% στα 94,02 δολάρια, ενώ το Brent υποχωρεί κατά 2,8% στα 100,25 δολάρια.

Η τιμή του πετρελαίου άρχισε να υποχωρεί όταν ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ επιτρέπουν στα ιρανικά πετρελαιοφόρα να διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ. Επίσης, στην αποκλιμάκωση της τιμής πετρελαίου συνέβαλε ένα δημοσίευμα της Wall Street Journal, επικαλούμενο αξιωματούχους, που ανέφερε ότι οι ΗΠΑ θα ανακοινώσουν σύντομα έναν συνασπισμό χωρών για τη συνοδεία πλοίων μέσω του Στενού.

Στο μέτωπο των επιχειρήσεων, οι μετοχές της Meta κερδίζουν 3% μετά από ένα δημοσίευμα -το οποίο η εταιρεία χαρακτήρισε «κερδοσκοπικό»- ότι σχεδιάζει να απολύσει περισσότερο από το 20% του εργατικού δυναμικού της. Η μετοχή της Nvidia ενισχύεται περισσότερο από 2% ενόψει του συνεδρίου της, GTC, το οποίο ξεκινά σήμερα.