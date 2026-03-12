Wall Street: Στις συμπληγάδες των Στενών του Ορμούζ

Την ώρα που το Brent έκλεισε πάνω από τα 100 δολάρια για πρώτη φορά από το 2022, o Dow υποχώρησε 1,56%, ο S&P 500 έχασε 1,52% και o Nasdaq διολίσθησε 1,78%.

Μια ανανεωμένη άνοδος των τιμών του πετρελαίου τροφοδότησε εκ νέου τις ανησυχίες ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα περιορίσει περαιτέρω τον ενεργειακό εφοδιασμό και θα τροφοδοτήσει τον πληθωρισμό, στήνοντας το κατάλληλο αρνητικό κλίμα για να υποχωρήσουν οι δείκτες την Πέμπτη στην Wall Street, με τους επενδυτές να μην συγκινούνται ούτε από την απελευθέρωση - ρεκόρ (400 εκατ. βαρελιών) από τον ΔΟΕ, ούτε από την δήλωση Μπέσεντ ότι το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ θα προστατεύει τα πλοία στο Ορμούζ όταν αυτό καταστεί εφικτό.

Την ώρα που το Brent έκλεισε πάνω από τα 100 δολάρια για πρώτη φορά από το 2022, o Dow Jones υποχώρησε 739, 42 μονάδες ή 1,56% στις 46.677,85 μονάδες, ο S&P 500 έχασε 1,52% στις 6.672,77 μονάδες και o Nasdaq διολίσθησε 1,78% στις 22.311 μονάδες.

Το ταμπλό «κοκκίνισαν» και οι τραπεζικές και τεχνολογικές μετοχές. Η Morgan Stanley αποτέλεσε βαρίδι για τους χρηματοοικονομικούς τίτλους καταγράφοντας πτώση άνω του 4% μετά τον περιορισμό των αναλήψεων από ιδιωτικά πιστωτικά κεφάλαια. Παράλληλα, η Deutsche Bank προειδοποίησε ότι έχει έκθεση περίπου 30 δισ. δολαρίων στον συγκεκριμένο τομέα. Η αγορά private credit εξακολουθεί να αντιμετωπίζει αυξημένες εξαγορές μεριδίων και ανησυχίες ότι η ταχεία πρόοδος της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να διαταράξει το επιχειρηματικό μοντέλο ορισμένων δανειοληπτών, ιδιαίτερα εταιρειών λογισμικού.

Οι «big tech» κατέγραψαν επίσης απώλειες, με την Nvidia και την Amazon να χάνουν 1,5% αντίστοιχα, την Apple σχεδόν 2%, η Tesla πάνω 3% και η Meta 2,5.

Βασική πηγή ανησυχίας παραμένει το μπλόκο στα Στενά του Ορμούζ που ο νέος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεϊ, ξεκαθάρισε με μήνυμα του σήμερα πως «θα παραμείνουν κλειστά» για να ασκήσει πίεση στις ΗΠΑ.

Η κυκλοφορία στο πέρασμα έχει πρακτικά σταματήσει καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, τρία επιπλέον ξένα πλοία χτυπήθηκαν στον Περσικό Κόλπο, ενώ, οι αμερικανικές δυνάμεις βύθισαν 16 ιρανικά πλοία ναρκοθέτησης κοντά στα Στενά του Ορμούζ. Η ασφαλιστική Chubb έγινε ο κύριος ανάδοχος ενός προγράμματος υπό την ηγεσία της κυβέρνησης των ΗΠΑ για την παροχή ασφάλισης σε πλοία που επιχειρούν να διασχίσουν την κρίσιμη ναυτιλιακή οδό.

«Η στρατηγική του Ιράν να σπείρει οικονομικό χάος στον Κόλπο λειτουργεί καθώς τα δεξαμενόπλοια δέχονται επίθεση και το Ορμούζ παραμένει κλειστό, ανεβάζοντας την τιμή του Brent στα 100 δολάρια», τόνισε ο Άνταμ Χρισαφούλι της Vital Knowledge. «Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ έχουν στρατιωτική κυριαρχία και τα πυραυλικά/πυρηνικά προγράμματα του Ιράν επλήγησαν, αλλά η σκληροπυρηνική κυβέρνηση της Τεχεράνης είναι σταθερή και το σχέδιό της είναι να εργαλειοποιήσει το πετρέλαιο για να στριμώξει τον Τραμπ» πρόσθεσε.

Στα μάκρο στοιχεία της ημέρας, οριακά μειώθηκαν οι αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας στις ΗΠΑ την περασμένη εβδομάδα, καθώς οι απολύσεις παραμένουν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα παρά την αποδυνάμωση της αγοράς εργασίας.

Συγκεκριμένα, ο αριθμός των Αμερικανών που υπέβαλαν αίτηση την εβδομάδα που έληξε στις 7 Μαρτίου υποχώρησε 1.000 σε 213.000, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας την Πέμπτη. Αναλυτές που συμμετείχαν σε έρευνα της εταιρείας δεδομένων FactSet προέβλεπαν τις νέες αιτήσεις επιδόματος να φτάσουν τις 215.000.