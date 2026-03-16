ΧΑ: Εναλλαγές προσήμου και στάση αναμονής

Με διστακτικότητα ξεκινά η εβδομάδα στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, καθώς οι καταιγιστικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και η αβεβαιότητα για την πορεία των στρατιωτικών επιχειρήσεων και των τιμών του πετρελαίου υποχρεώνει τους επενδυτές να τηρήσουν στάση αναμονής.

Οι περισσότερες ενδείξεις συγκλίνουν στην κατεύθυνση της παράτασης και χωρικής επέκτασης της σύγκρουσης. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ επιβεβαίωσε ότι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν στρατιωτικούς στόχους στο ζωτικής σημασίας νησί Χαργκ του Ιράν και προειδοποίησε ότι ενδέχεται να ακολουθήσουν περαιτέρω επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές, εάν τα Στενά του Ορμούζ παραμείνουν αποκλεισμένα. Το πλήγμα στον βασικό κόμβο εξαγωγών αργού της Τεχεράνης έχει εντείνει τις ανησυχίες για ενδεχόμενη διαταραχή της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου. Στο μεταξύ, οι δραστηριότητες φόρτωσης στο ενεργειακό κέντρο της Φουτζέιρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα διακόπηκαν προσωρινά έπειτα από επίθεση με drone, αποκαταστάθηκαν την Κυριακή και σήμερα φαίνεται ότι διακόπτονται εκ νέου.

Τα μηνύματα από τον Λευκό Οίκο και από το Τελ Αβίβ υποδηλώνουν ότι η σύγκρουση ενδέχεται να συνεχιστεί για αρκετές ακόμη εβδομάδες. Πάντως, μέχρι στιγμής, το κάλεσμα του Ντόναλντ Τραμπ για τη συγκρότηση διεθνούς ναυτικής συμμαχίας προκειμένου να αποσταλούν πολεμικά πλοία για τη συνοδεία εμπορικών σκαφών στα Στενά του Ορμούζ, αντιμετωπίζεται με επιφυλακτικότητα.

Σε ανάλυσή της η Fast Finance τονίζει ότι «η αγορά ουσιαστικά φαίνεται να τηρεί στάση αναμονής, περιμένοντας να δει τις εξελίξεις με τον πόλεμο αλλά και με το ενεργειακό κόστος, το οποίο μπορεί να εκτινάξει τον πληθωρισμό το επόμενο διάστημα».

Στο ταμπλό του ΧΑ, «κάποιοι τίτλοι έχουν στήσει σχηματισμούς αντιστροφής που σε κάθε περίπτωση πρέπει να επιβεβαιωθούν και από το price action» σημειώνει μεταξύ άλλων η χρηματιστηριακή, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι «η μεταβλητότητα θα συνεχίσει να έχει την τιμητική της, ενώ μένει να δούμε αν χρονικά έχουμε ήδη καλύψει την απαραίτητη περίοδο ανάπαυλας για να δούμε μία νέα κίνηση».

Λίγο μετά τις 11:30 ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 2.118,41 μονάδες με απώλειες 0,66%, κινούμενος μέχρι στιγμής με εναλλαγές προσήμου μεταξύ των 2.137 και 2.117 μονάδων.

Νέες πιέσεις και για τον δείκτη των τραπεζών, που υποχωρεί 1,48% στις 2.279,07 μονάδες. Στη σύνθεσή του η Optima υποχωρεί 4,11% στα 8,40 ευρώ, η Alpha Bank 2,48% στα 3,26 ευρώ, ενώ ΕΤΕ και Eurobank ακολουθούν με απώλειες περί του 1,6%-1,7%. Στο -0,5% οι μετοχές των Τρ. Πειραιώς και Τρ. Κύπρου.

Στο σύνολο του ταμπλό 35 μετοχές διαπραγματεύονται με κέρδη, έναντι 68 που υποχωρούν και 47 που παραμένουν αμετάβλητες, ενώ ο συνολικός τζίρος διαμορφώνεται μέχρι στιγμής σε 36,25 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 1,95 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.