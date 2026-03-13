Αντίρροπες δυνάμεις στο ταμπλό του ΧΑ - Οριακά θετικό το εβδομαδιαίο πρόσημο του Γενικού Δείκτη

Με οριακά κέρδη ολοκληρώθηκαν για τον Γενικό Δείκτη οι συναλλαγές της Παρασκευής στο Χρηματιστήριο της Αθήνας. Το αγοραστικό ενδιαφέρον για μη τραπεζικούς τίτλους της υψηλής κεφαλαιοποίησης πρόσφερε πολύτιμη στήριξη στον ΓΔ, αντισταθμίζοντας την επίδραση των πιέσεων στις τράπεζες.

Ενδεικτικό της εικόνας στο ταμπλό, το γεγονός ότι η συνεδρίαση ξεκίνησε με απώλειες άνω του 1% για τον Γενικό Δείκτη, ο οποίος κατάφερε να ανακάμψει από το χαμηλό των 2.105 μονάδων και από τις 14:00 και μετά άλλαξε πρόσημο 23 φορές, πριν κλείσει στις 2.132,56 μονάδες με οριακή άνοδο 0,10%.

Έτσι, η εβδομάδα έκλεισε με οριακά θετική απόδοση για τον Γενικό Δείκτη (+0,47%), δεν συνέβη όμως το ίδιο για τον δείκτη των τραπεζών. Ο ΔΤΡ κινήθηκε την Παρασκευή πτωτικά σε όλη τη διάρκεια των συναλλαγών και, παρόλο που ανέκαμψε από το -2,1% και ανέκτησε στιγμιαία θετικό πρόσημο, υποχρεώθηκε τελικά σε απώλειες 1,05% στις 2.313,19 μονάδες. Σε εβδομαδιαία βάση, οι απώλειες για τον ΔΤΡ διαμορφώθηκαν σε 1,55%.

Το βράδυ της Παρασκευής αναμένεται η «ετυμηγορία» της Moody’s για το ελληνικό αξιόχρεο, την ερχόμενη εβδομάδα συνεδριάζει η ΕΚΤ για τα επιτόκια του ευρώ, ενώ συνεχίζονται τις επόμενες ημέρες και οι ανακοινώσεις αποτελεσμάτων, μεταξύ των οποίων από ΔΕΗ και Τιτάν στις 19/3. Ωστόσο οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή θα συνεχίσουν να μονοπωλούν το ενδιαφέρον τόσο εντός συνόρων, όσο και διεθνώς.

Το ερώτημα που απασχολεί όλους αφορά την πιθανή διάρκεια του πολέμου καθώς, όσο η σύγκρουση παρατείνεται, τόσο μεγαλύτερη προσοχή στρέφεται και σε άλλους παράγοντες, πέραν του πετρελαίου, που μπορούν να πιέσουν ανοδικά τον πληθωρισμό.

Ξένοι αναλυτές εκτιμούν ότι, αν δεν αλλάξει κάτι, είναι πιθανό να βρεθούν στο επίκεντρο των αγορών τις επόμενες εβδομάδες οι τιμές των τροφίμων. Σε κάθε περίπτωση, οι επενδυτές αντιλαμβάνονται ότι γίνεται όλο και πιο δύσκολο το να εκτιμηθεί το πλήρες μέγεθος και εύρος των συνεπειών του πολέμου στο Ιράν.

Την Παρασκευή, στο σύνολο του ταμπλό η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώθηκε σε 2,6:1 με 84 τίτλους σε θετικό έδαφος, έναντι 32 σε αρνητικό και 34 αμετάβλητους.

Ο συνολικός τζίρος της ημέρας διαμορφώθηκε σε 265,4 εκατ. ευρώ, ενώ υπήρξε κινητικότητα και σε επίπεδο προσυμφωνημένων συναλλαγών με 31 πακέτα συνολικής αξίας 40,68 εκατ. ευρώ. Εξ αυτών, η «μερίδα του λέοντος» αφορούσε την ΕΤΕ, όπου διακινήθηκαν μετοχές συνολικής αξίας 16 εκατ. ευρώ.

«Μοιρασμένος» ο FTSE Large Cap

Μικτή εικόνα διαμορφώθηκε στο ταμπλό της υψηλής κεφαλαιοποίησης, όπου ξεχώρισε η άνοδος 4,40% της Helleniq Energy στα 9,50 ευρώ και τα κέρδη 4,37% της Metlen στα 37,70 ευρώ. Ενισχυμένη 2,58% έκλεισε η μετοχή της Cenergy, ο ΟΤΕ έκλεισε στα 17,38 ευρώ με άνοδο 2,06%, και ακολούθησαν με κέρδη άνω του 1% οι ElvalHalcor (+1,95%), Aegean(+1,16%) και Lamda Development (+1,13%).

Σε μικρότερο ποσοστό ενισχύθηκαν οι ΕΥΔΑΠ (+0,58%), ΟΠΑΠ (+0,48%), Σαράντης (+0,30%), Motor Oil (+0,27%), Jumbo (+0,26%), Viohalco (+0,14%) και ΔΕΗ (+0,06%), ενώ οι τίτλοι των Τρ. Πειραιώς και Aktor ολοκλήρωσαν αμετάβλητοι στα 7,30 ευρώ και 10,50 ευρώ αντίστοιχα.

Στον αντίποδα βρέθηκε ο τίτλος του ΔΑΑ με απώλειες 1,67% στα 10,63 ευρώ. Η ΕΤΕ υποχώρησε 1,63% στα 12,69 ευρώ, η Eurobank 1,43% στα 3,45 ευρώ, η Alpha Bank 1,41% στα 3,35 ευρώ και η μετοχή της Τιτάν 1,11% στα 44,50 ευρώ. Με μικρότερες απώλειες έκλεισαν οι Coca-Cola HBC (-0,48%), Optima(-0,45%), Τρ. Κύπρου (-0,24%) και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-0,11%).