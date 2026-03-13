Προς τρίτη συναπτή εβδομάδα κερδών το πετρέλαιο - «Κρατά» τα 100 δολάρια το Brent

Τόσο το Brent όσο και το WTI ενισχύθηκαν πάνω από 9% την Πέμπτη και έφτασαν στα υψηλότερα επίπεδά τους από τον Αύγουστο του 2022.

Μετά τα πολύμηνα υψηλά με τα κέρδη του Φεβρουαρίου και το ράλι 43ετίας με άλμα 35,63%, το πετρέλαιο βαδίζει προς την τρίτη διαδοχική «πράσινη» εβδομάδα του, με άνοδο και την Παρασκευή, παρά τις προσπάθειες των ΗΠΑ να μετριάσουν τις ανησυχίες για την προσφορά, εκδίδοντας μια 30ήμερη άδεια για τις χώρες να αγοράζουν ρωσικό «μαύρο χρυσό» και προϊόντα πετρελαίου που έχουν αποκλειστεί στη θάλασσα.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent για τον Μάιο κερδίζουν 1,04%, στα 101,56 δολάρια το βαρέλι προς εβδομαδιαία άνοδο περίπου 9%. Το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) για τον Απρίλιο σκαρφαλώνει 0,9%, στα 96,57 δολάρια το βαρέλι, με ράλι 7% στην εβδομάδα. «Τα futures του Brent έχουν ήδη ξεπεράσει τα 100 δολάρια ανά βαρέλι και εξακολουθούν να υποστηρίζονται σήμερα, παρά τις κινήσεις Τραμπ και την απελευθέρωση ρεκόρ από ΔΟΕ» ανέφερε ο Εμρίλ Τζαμίλ ανώτερος αναλυτής στην LSEG.

«Η αγορά το βλέπει αυτό ως μια βραχυπρόθεσμη λύση που δεν αντιμετωπίζει την ουσία της διαταραχής του εφοδιασμού. Τα spreads του αργού για τους επόμενους μήνες υποδηλώνουν μια ανεπίλυτη και συνεχιζόμενη στενότητα στον εφοδιασμό», πρόσθεσε. Το Brent υποστηρίζεται περισσότερο από το WTI, καθώς η Ευρώπη είναι πιο ευάλωτη σε ζητήματα ενεργειακής ασφάλειας, ενώ οι ΗΠΑ είναι σε θέση να αποτρέψουν την έκθεσή τους λόγω της εγχώριας παραγωγής τους, συμπλήρωσε.

Ο Γιανγκ Αν, αναλυτής στην Haitong Futures, επεσήμανε: «Η έκδοση της άδειας έχει μετριάσει τις ανησυχίες της αγοράς, αλλά δεν θα λύσει το πιο θεμελιώδες ζήτημα. Το πιο σημαντικό είναι η αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ». Τόσο το Brent όσο και το WTI ενισχύθηκαν πάνω από 9% την Πέμπτη και έφτασαν στα υψηλότερα επίπεδά τους από τον Αύγουστο του 2022.

Ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοζτάμπα Καμενεΐ, τόνισε ότι το Ιράν θα συνεχίσει να πολεμά και θα κρατήσει κλειστά τα Στενά του Ορμούζ ως μοχλό πίεσης εναντίον των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Εν τω μεταξύ, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ ​​Μπέσεντ, δήλωσε σε συνέντευξή του στο Sky News ότι το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ, ίσως με έναν διεθνή συνασπισμό, θα συνοδεύσει πλοία μέσω των Στενών του Ορμούζ όταν αυτό είναι στρατιωτικά εφικτό.