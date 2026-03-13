Στάσιμη η βρετανική οικονομία στο ξεκίνημα του έτους

Η βρετανική οικονομία αναπτύχθηκε κατά 0,2% το τρίμηνο έως τον Ιανουάριο, ένας απογοητευτικός ρυθμός σε σχέση με τις προσδοκίες των αναλυτών.

Η οικονομία της Βρετανίας παρέμεινε απροσδόκητα στάσιμη τον Ιανουάριο υποδηλώνοντας ότι η δραστηριότητα κατέγραφε ασθενείς ρυθμούς ανάπτυξης ακόμη και πριν η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή απειλήσει να επιφέρει νέο πλήγμα στους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις.

Συγκεκριμένα, το ΑΕΠ αυξήθηκε το τρίμηνο έως τον Ιανουάριο κατά 0,2%, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, έναντι 0,3% που είχαν προβλέψει οικονομολόγοι σε δημοσκόπηση του Reuters.

Ο ισχυρός τομέας των υπηρεσιών παρέμεινε στάσιμος, η μεταποίηση αυξήθηκε μόλις κατά 0,1% και οι κατασκευές αναπτύχθηκαν κατά 0,2%, υποδηλώνοντας ότι η οικονομία ήταν ήδη εκτός τροχιάς για να επιτύχει την πρόβλεψη ανάπτυξης 0,3% της Τράπεζα της Αγγλίας για το πρώτο τρίμηνο συνολικά.

Ωστόσο, αυτή η πρόβλεψη, μαζί με την εκτίμηση για ανάπτυξη 0,9% για το σύνολο του 2026, έχει αμφισβητηθεί λόγω της αναταραχής που έχει προκύψει από την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

«Η οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου εισήλθε στο 2026 με μικρή δυναμική και το αν η ανάπτυξη θα ενισχυθεί ή θα σταματήσει μπορεί να εξαρτηθεί περισσότερο από τη γεωπολιτική παρά από τα εγχώρια θεμελιώδη μεγέθη», δήλωσε ο Μάρτιν Μπεκ, επικεφαλής οικονομολόγος της WPI Strategy.