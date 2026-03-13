Σε χαμηλό επτά μηνών το ευρώ

Φέτος το ενιαίο νόμισμα μετρά πτώση άνω του 2%, καθώς οι αυξημένες τιμές ενέργειας απειλούν την οικονομία της Ευρώπης.

Στο χαμηλότερο επίπεδό του από τον Αύγουστο του 2025 διολισθαίνει το ευρώ εν μέσω της ενίσχυσης του δολαρίου ΗΠΑ καθώς κλιμακώνεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Το κοινό νόμισμα της Ευρωζώνης υποχωρεί 0,4% στα 1,1467 δολάρια, το χαμηλότερο επίπεδό του σε περισσότερους από επτά μήνες. Φέτος μετρά πτώση άνω του 2%, καθώς οι αυξημένες τιμές ενέργειας απειλούν την οικονομία της Ευρώπης.

Το ενιαίο νόμισμα των «27» τελεί ήδη υπό πίεση, καθώς οι τιμές του πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια ανά βαρέλι υπογραμμίζουν την διαχρονική ευπάθεια της Ευρώπης: όταν το κόστος ενέργειας αυξάνεται, το εμπορικό ισοζύγιο επιδεινώνεται και η συναλλαγματική ισοτιμία δέχεται πλήγμα.