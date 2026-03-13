Πολιτική | Ελλάδα

Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος: Παραδίδει την έδρα στο ΠΑΣΟΚ μετά τη διαγραφή του

Με επιστολή του προς τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ενημερώνει πως παραδίδει την έδρα του «στο κόμμα με το οποίο εκλέγομαι από το 2009 στην Αρκαδία».

Την έδρα του στο ΠΑΣΟΚ μετά τη διαγραφή του από τον Νίκο Ανδρουλάκη παραδίδει ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος.

Με επιστολή του προς τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη ενημερώνει πως παραδίδει την έδρα του «στο κόμμα με το οποίο εκλέγομαι από το 2009 στην Αρκαδία».

Χθες, ο ίδιος είχε μιλήσει με σκληρή γλώσσα για τη διαγραφή του σημειώνοντας πως αυτή «είναι το τελευταίο καταφύγιο μιας φοβικής ηγεσίας».

«Η διαγραφή είναι το τελευταίο καταφύγιο μιας φοβικής ηγεσίας. Μετά από 20 χρόνια συνεπούς πορείας στο ΠΑΣΟΚ και όντας από τους ελάχιστους που παρέμειναν στα πέτρινα χρόνια στην Παράταξη, ο κ. Ανδρουλάκης με διέγραψε γιατί είπα την αλήθεια: αυτό που γνωρίζουν όλοι και ο ίδιος αρνείται να αποδεχτεί» δήλωσε.

