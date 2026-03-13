Οπαδικό επεισόδιο στην Θεσσαλονίκη: Νεκρός 20χρονος από επίθεση με μαχαίρι

Ειδήσεις | Ελλάδα

Τραγική κατάληξη είχε η αιματηρή επίθεση με θύμα 20χρονο που σημειώθηκε χθες το βράδυ στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης και φαίνεται να αποδίδεται σε οπαδικό επεισόδιο, καθώς ο νεαρός υπέκυψε τελικά στα τραύματά του.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο νεαρός εντοπίστηκε λίγο μετά τις 22:00 αιμόφυρτος στο οδόστρωμα επί της οδού Αργοναυτών, φέροντας χτυπήματα από μαχαίρι στην πλάτη του, ενώ το σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Οι διασώστες παρέλαβαν τον 20χρονο σε κρίσιμη κατάσταση και τον μετέφεραν στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, όπου οι γιατροί κατέβαλαν προσπάθειες για να τον κρατήσουν στη ζωή. Όπως έγινε γνωστό, ο 20χρονος - οπαδός του ΠΑΟΚ - δεν τα κατάφερε και κατέληξε γύρω στις 12.30 μετά τα μεσάνυχτα.

Τα πρώτα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας δείχνουν ότι προηγήθηκε επεισόδιο που πιθανολογείται να συνδέεται με οπαδικές διαφορές. Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος και ειδικότερα το Τμήμα Αντιμετώπισης Αθλητικής Βίας.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για τον εντοπισμό των δραστών και τη διαλεύκανση των συνθηκών υπό τις οποίες σημειώθηκε το αιματηρό επεισόδιο.

