ΠΑΣΟΚ: Ο Βαγγέλης Γιαννακούρας στη θέση του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου

Ο πρώην αντιπεριφερειάρχης Αρκαδίας, Βαγγέλης Γιαννακούρας, ως πρώτος επιλαχών στο ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ, αντικαθιστά τον διαγραφέντα Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο.

Ο πρώην αντιπεριφερειάρχης Αρκαδίας, Βαγγέλης Γιαννακούρας, ως πρώτος επιλαχών στο ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ, αντικαθιστά τον διαγραφέντα Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο και αναλαμβάνει βουλευτής Αρκαδίας, μετά και την παράδοση της έδρας από τον τελευταίο.

Για την τελευταία αυτή εξέλιξη ενημέρωσε τηλεφωνικά τον κ. Γιαννακούρα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης.

Σημειώνεται ότι στις εκλογές του Μαΐου 2023 ο Βαγγέλης Γιαννακούρας είχε τερματίσει στη 2η θέση σε σταυρούς προτίμησης, με 4.292 ψήφους, πίσω από τον μέχρι πρότινος βουλευτή, Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο, που είχε συγκεντρώσει 4.731 ψήφους.

