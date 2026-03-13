ΧΑ: Στήριξη στις 2.100 μονάδες αναζητά ο Γενικός Δείκτης

Οι 2.100 μονάδες τίθενται εκ νέου σε δοκιμασία στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, το οποίο ευθυγραμμίζεται με τις πτωτικές τάσεις των διεθνών αγορών.

Η συνεχιζόμενη αβεβαιότητα σχετικά με τις προοπτικές των διεθνών τιμών της ενέργειας συντηρεί τη νευρικότητα στις αγορές, όμως όσο η σύγκρουση συνεχίζεται, το πεδίο ανησυχίας των επενδυτών διευρύνεται, ειδικά όσο οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ εκλαμβάνονται ως απεγνωσμένες προσπάθειες να υποχωρήσει ξανά η τιμή του πετρελαίου, στις οποίες η αγορά φαίνεται να ανταποκρίνεται όλο και λιγότερο.

Όσο η σύγκρουση παρατείνεται, τόσο μεγαλύτερη προσοχή στρέφεται και σε άλλους παράγοντες, πέραν του πετρελαίου, που αρχικά είχαν περάσει «κάτω από το ραντάρ». Ξένοι αναλυτές σημειώνουν ότι ένας σημαντικός παράγοντας πληθωρισμού που είναι πιθανό να βρεθεί στο επίκεντρο των αγορών τις επόμενες εβδομάδες είναι οι τιμές των τροφίμων. Κι αυτό, διότι από την περιοχή του Κόλπου προέρχεται μεγάλο μέρος της παγκόσμιας παραγωγής ουσιών που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή λιπασμάτων.

Εκτός αυτού, η άνοδος των τιμών του θείου δεν πιέζει μόνο τις τιμές των λιπασμάτων, αλλά μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στη μεταλλευτική παραγωγή στο Κονγκό (χαλκός) και στην Ινδονησία (νικέλιο). Γενικότερα, οι επενδυτές αντιλαμβάνονται ότι καθίσταται όλο και πιο δύσκολο το να εκτιμηθεί το πλήρες μέγεθος και εύρος των συνεπειών του πολέμου στο Ιράν.

Βεβαίως, η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί επηρεάζει και τις προσδοκίες για την επιτοκιακή πολιτική των Κεντρικών Τραπεζών. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα φαίνεται να βρίσκεται στην πιο δύσκολη θέση, καθώς η αγορά προεξοφλούσε ότι η ΕΚΤ δεν θα προχωρήσει σε περαιτέρω μειώσεις επιτοκίων, ενώ τώρα οι εξελίξεις συνηγορούν προς την κατεύθυνση μιας αύξησης επιτοκίων.

Σε Φρανκφούρτη και Παρίσι οι DAX και CAC40 καταγράφουν απώλειες περί του 1%, στο Λονδίνο ο FTSE 100 υποχωρεί 0,70%, ενώ στη Λεωφόρο Αθηνών ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 2.118,40 μονάδες με απώλειες 0,56%. Κινούμενος πτωτικά από το άνοιγμα της συνεδρίασης, ο ΓΔ βρέθηκε νωρίτερα να πιέζεται έως τις 2.105 μονάδες.

Σε αρνητικό έδαφος και ο δείκτης των τραπεζών, που υποχωρεί 0,49% στις 2.326,28 μονάδες, ανακάμπτοντας ωστόσο από απώλειες που νωρίτερα ξεπερνούσαν το 2%. Στη σύνθεση του δείκτη οι ΕΤΕ και Τρ. Κύπρου ενισχύονται περί του 0,25%, ενώ στον αντίποδα οι Eurobank και Optima υποχωρούν σε ποσοστό 0,9%. Τρ. Πειραιώς και Alpha Bank καταγράφουν απώλειες 0,77% και 0,65% αντίστοιχα.

Στο σύνολο του ταμπλό 39 μετοχές κινούνται ανοδικά, έναντι 53 που υποχωρούν και 58 που διαπραγματεύονται αμετάβλητες, ενώ ο συνολικός τζίρος διαμορφώνεται μέχρι στιγμής σε 28,04 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 7,34 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Στη σύνθεση του FTSE Large Cap, πέραν των τραπεζών, ξεχωρίζει η άνοδος των Metlen και Aegean σε ποσοστό 1,44% και 1,33% αντίστοιχα, ενώ με μικρότερα κέρδη ακολουθούν οι ElvalHalcor (+0,91%), Lamda Development (+0,81%), Helleniq Energy (+0,49%), ΟΤΕ (+0,41%) και Jumbo (+0,17%). Αμετάβλητη στα 14,08 ευρώ διαπραγματεύεται η Viohalco.

Στον αντίποδα η Cenergy υποχωρεί 1,61%, η ΔΕΗ ακολουθεί στο -1,55%, ενώ πτωτικά σε ποσοστό άνω του 1% κινούνται και οι ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-1,32%), Τιτάν (-1,22%) και Coca-Cola HBC (-1,14%).