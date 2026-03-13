Ολοταχώς για δεύτερη εβδομάδα απωλειών ο χρυσός

Το ασήμι στην αγορά σποτ αποδυναμώνεται 3,4% στα 82,19 δολάρια ανά ουγγιά, η πλατίνα κατρακυλά 4,9% στα 2.059 δολάρια και το παλλάδιο διολισθαίνει 2,8% στα 1.602 δολάρια.

Προς δεύτερη συνεχόμενη εβδομαδιαία πτώση βαδίζει ο χρυσός καθώς οι άνοδος στις τιμές ενέργειας λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή αποδυναμώνουν τις προοπτικές για μειώσεις επιτοκίων στις ΗΠΑ.

Ο χρυσός στην αγορά σποτ υποχωρεί 1,04% στα 5.073 δολάρια με πτώση άνω του 1% έως τώρα στην εβδομάδα. Από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή στις 28 Φεβρουαρίου, η τιμή του πολύτιμου μετάλλου έχει μειωθεί πάνω από 3% μέχρι στιγμής.

Το ασήμι στην αγορά σποτ αποδυναμώνεται 3,4% στα 82,19 δολάρια ανά ουγγιά, η πλατίνα κατρακυλά 4,9% στα 2.059 δολάρια και το παλλάδιο διολισθαίνει 2,8% στα 1.602 δολάρια.

Οι φόβοι για τον πληθωρισμό και τα ερωτήματα σχετικά με την ικανότητα της Fed να μειώσει τα επιτόκια εάν επιμείνουν οι υψηλές τιμές του πετρελαίου αντισταθμίζουν την ελκυστικότητα του χρυσού, εκτίμησε ο Τιμ Γουάτερερ, επικεφαλής αναλυτής αγοράς της KCM Trade.

«Δεδομένης της συνεχιζόμενης αβεβαιότητας σχετικά με τη διάρκεια και το εύρος της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, αναμένω ότι ο χρυσός θα παραμείνει στο ραντάρ των επενδυτών ως ασφαλές καταφύγιο αλλά σε περιόδους ακραίας κρίσης» πρόσθεσε.

Καθώς εντείνονται οι γεωπολιτικές εντάσεις, ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, επεσήμανε ότι η Τεχεράνη θα κρατήσει κλειστά τα στρατηγικά Στενά του Ορμούζ ως μοχλό πίεσης έναντι των ΗΠΑ και του Ισραήλ, γεγονός που έχει προκαλέσει ανησυχίες για τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό και τα assets υψηλού κινδύνου.

Οι τιμές του «μαύρου χρυσού» διατηρούνται πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, καθώς οι επιθέσεις σε πετρελαιοφόρα στον Κόλπο και οι προειδοποιήσεις από το Ιράν διέλυσαν τις προοπτικές γρήγορης αποκλιμάκωσης στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Ελέω ανόδου του κόστους των καυσίμων, ο Ντόναλντ Τραμπ, απαίτησε εκ νέου από τον πρόεδρο της Fed, Τζερόμ Πάουελ, να μειώσει τα επιτόκια. Οι traders, ωστόσο, αναμένουν ότι η Fed θα διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια στο τρέχον εύρος 3,5%-3,75% στο τέλος της διήμερης συνεδρίασής της στις 18 Μαρτίου, σύμφωνα με το FedWatch του CME Group.