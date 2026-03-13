Προσωρινή άδεια για πώληση ρωσικού πετρελαίου από ΗΠΑ

Το πρωί της Παρασκευής το Brent υποχωρεί 0,12% στα 100,39 δολάρια το βαρέλι και το WTI χάνει 0,34% στα 95,4 δολάρια το βαρέλι.

Να επιτρέψει προσωρινά -για περίπου έναν μήνα- την πώληση ρωσικού πετρελαίου αποθηκευμένου σε δεξαμενόπλοια, αποφάσισε η κυβέρνηση των ΗΠΑ καθώς οι τιμές εξερράγησαν μετά το ξέσπασμα του αμερικανοϊσραηλινού πολέμου εναντίον του Ιράν, ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών στην Ουάσιγκτον. Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ εξέδωσε «γενική άδεια» που επιτρέπει την πώληση, ως την 11η Απριλίου, αργού πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων από τη Ρωσία που φορτώθηκαν σε δεξαμενόπλοια πριν από τη 12η Μαρτίου.

Ο ρώσος προεδρικός ειδικός απεσταλμένος Κιρίλ Ντμίτριεφ έκρινε σήμερα ότι η παγκόσμια αγορά ενέργειας «δεν μπορεί να παραμείνει σταθερή» χωρίς το πετρέλαιο της Ρωσίας, μετά την απόφαση των ΗΠΑ να επιτρέψουν για χρονικό διάστημα χονδρικά ενός μήνα τις πωλήσεις ρωσικού αργού και υποπροϊόντων του που μεταφέρονται από δεξαμενόπλοια.

«Οι ΗΠΑ αναγνωρίζουν ουσιαστικά το προφανές: δίχως το ρωσικό πετρέλαιο, η παγκόσμια αγορά ενέργειας δεν μπορεί να παραμείνει σταθερή», σχολίασε ο κ. Ντμίτριεφ μέσω Telegram, με φόντο την απογείωση των τιμών του μαύρου χρυσού μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Το πρωί της Παρασκευής το Brent υποχωρεί 0,12% στα 100,39 δολάρια το βαρέλι και το WTI χάνει 0,34% στα 95,4 δολάρια το βαρέλι.