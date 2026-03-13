ΗΠΑ: Ξεκινούν έρευνα σε 60 χώρες για αθέμιτες εμπορικές πρακτικές σχετικά με την καταναγκαστική εργασία

Το γραφείο του Εμπορικού Αντιπροσώπου των ΗΠΑ ανακοίνωσε αργά χθες, Πέμπτη, το βράδυ ότι άρχισε έρευνες σε βάρος 60 οικονομιών βάσει του Άρθρου 301 περί αθέμιτων εμπορικών πρακτικών σε σχέση με την αποτυχία τους, όπως υποστηρίζει, να αναλάβουν δράση εναντίον της καταναγκαστικής εργασίας.

Το γραφείο του Εμπορικού Αντιπροσώπου των ΗΠΑ ανακοίνωσε αργά χθες, Πέμπτη, το βράδυ ότι άρχισε έρευνες σε βάρος 60 οικονομιών βάσει του Άρθρου 301 περί αθέμιτων εμπορικών πρακτικών σε σχέση με την αποτυχία τους, όπως υποστηρίζει, να αναλάβουν δράση εναντίον της καταναγκαστικής εργασίας.

Η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει να επαναφέρει την πίεση των δασμών σε χώρες σε όλο τον κόσμο αφού το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ ακύρωσε στις 20 Φεβρουαρίου ως παράνομους τους παγκόσμιους δασμούς που είχε επιβάλει.

«Οι έρευνες αυτές θα καθορίσουν αν ξένες κυβέρνησεις έχουν λάβει επαρκή μέτρα για να απαγορεύσουν την εισαγωγή αγαθών που παράγονται με καταναγκαστική εργασία και πώς η αποτυχία να εξαλείψουν αυτές τις φρικτές πρακτικές έχει αντίκτυπο στους εργάτες και τις επιχειρήσεις των ΗΠΑ», ανέφερε σε δήλωσή του ο Εμπορικός Αντιπρόσωπος των ΗΠΑ Τζέιμισον Γκριρ.

Ο κατάλογος των 60 χωρών και οικονομιών περιλαμβάνει μερικούς μείζονες εμπορικούς εταίρους και συμμάχους των ΗΠΑ, όπως η Αυστραλία, ο Καναδάς, η ΕΕ, η Βρετανία, το Ισραήλ, η Ινδία, το Κατάρ και η Σαουδική Αραβία. Η Κίνα και η Ρωσία περιλαμβάνονται επίσης στον κατάλογο.

Μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου, ο Τραμπ επέβαλε δασμους 10% για 150 ημέρες βάσει του Άρθρου 122 του Εμπορικού Νόμου του 1974. Προχθές, Τετάρτη, η κυβέρνησή του ανακοίνωσε ότι αρχίζει έρευνες για υπερβολική βιομηχανική παραγωγή σε βάρος 16 μείζονων εμπορικών εταίρων.

Οι ΗΠΑ είχαν ήδη λάβει μέτρα εναντίον των ηλιακών συλλεκτών και άλλων αγαθών από την κινεζική περιφέρεια Σιντζιάνγκ βάσει του Νόμου για την Πρόληψη της Καταναγκαστικής Εργασίας Ουιγούρων, που θεσπίσθηκε από τον πρώην πρόεδρο Τζο Μπάιντεν.

Ο Γκριρ δήλωσε ότι θέλει άλλες χώρες να θέσουν σε εφαρμογή απαγορεύσεις προϊόντων που παράγονται με καταναγκαστική εργασία.

Οι ΗΠΑ υποστηρίζουν πως οι κινεζικές αρχές έχουν δημιουργήσει στρατόπεδα εργασίας για τους Ουιγούρους και άλλους μουσουλμάνους. Το Πεκίνο αρνείται τις κατηγορίες αυτές.

Ο Γκριρ δήλωσε πως ελπίζει να ολοκληρωθουν οι έρευνες που διεξάγονται βάσει του Άρθρου 301 πριν εκπνεύσουν τον Ιούλιο οι προσωρινοί δασμοί του Τραμπ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ