Πετρέλαιο: Έκλεισε πάνω από τα 100 δολ. για πρώτη φορά από το 2022

Η δήλωση του νέου ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ότι το Στενό του Ορμούζ πρέπει να παραμείνει κλειστό για να ασκήσει πίεση στις ΗΠΑ, ήταν αρκετή για να στείλει τις τιμές του πετρελαίου να κλείσει την Πέμπτη στο ψυχολογικό όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι για πρώτη φορά από τον Αύγουστο του 2022, με την αγορά να ανησυχεί πως ίσως θα πρέπει να προετοιμάζεται για μία παρατεταμένη διακοπή στον εφοδιασμό.

Συγκεκριμένα, το διεθνές σημείο αναφοράς αργού πετρελαίου Brent κέρδισε 9,22%, ή 8,48 δολάρια, κλείνοντας στα 100,46 δολάρια ανά βαρέλι. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού West Texas Intermediate ενισχύθηκαν 9,72%, ή 8,48 δολάρια, ολοκληρώνοντας στα 95,73 δολάρια, το υψηλότερο επίπεδο εδώ και περίπου τέσσερα χρόνια.

Ο υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ δήλωσε στο CNBC νωρίτερα την Πέμπτη ότι το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ δεν είναι ακόμη έτοιμο να συνοδεύσει δεξαμενόπλοια μέσω του Στενού. Τα στρατιωτικά μέσα των ΗΠΑ στην περιοχή επικεντρώνονται στην καταστροφή των επιθετικών δυνατοτήτων του Ιράν, τόνισε. Αργότερα δήλωσε ότι αναμένονται «μόνο μερικές εβδομάδες» αναστάτωσης στην αγορά ενέργειας.

Δύο πετρελαιοφόρα και ένα φορτηγό πλοίο χτυπήθηκαν στα ανοικτά των ακτών του Ιράκ και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανέφεραν οι αρχές, οι τελευταίες επιθέσεις εντός ή κοντά στο στρατηγικά κρίσιμο Στενό. Περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου περνάει από το Στενό, το οποίο συνδέει τον Περσικό Κόλπο με τις παγκόσμιες αγορές.

Οι επιθέσεις στη ναυτιλία ήρθαν μετά την ανακοίνωση της μεγαλύτερης έκτακτης ανάγκης απελευθέρωσης αποθεμάτων αργού πετρελαίου στην ιστορία από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, την οποία ωστόσο αγνόησε η αγορά πετρελαίου, γεγονός που υπογράμμισε τον σκεπτικισμό των εμπόρων ότι το μέτρο μπορεί να γεφυρώσει το χάσμα προσφοράς που προκλήθηκε από το κλείσιμο του Στενού.

«Όπως έχουμε πει επανειλημμένα, ο μόνος τρόπος για να δούμε τις τιμές του πετρελαίου να διαπραγματεύονται χαμηλότερα σε βιώσιμη βάση είναι να συνεχιστεί η ροή πετρελαίου μέσω του Στενού του Ορμούζ», ανέφεραν οι στρατηγικοί αναλυτές της ολλανδικής τράπεζας ING σε ερευνητικό σημείωμα που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη. «Εάν δεν το κάνουμε αυτό, σημαίνει ότι τα υψηλά της αγοράς είναι ακόμα μπροστά μας» τόνισαν.