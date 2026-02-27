Σε πολύμηνα υψηλά το πετρέλαιο εν μέσω εντάσεων στη Μέση Ανατολή

Με άνοδο σχεδόν 1% για την εβδομάδα και πάνω από 3% για τον Φεβρουάριο το WTI. Στο +1% στην εβδομάδα και +4,6% για τον μήνα το Βrent.

Απότομη άνοδο σημείωσε το πετρέλαιο την Παρασκευή και τοποθετείται σε πολύμηνα υψηλά (από Ιούλιο 2025 το Brent και Αύγουστο 2025 το WTI) εξασφαλίζοντας κέρδη τόσο στην εβδομάδα όσο και συνολικά στον Φεβρουάριο καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ένα στρατιωτικό πλήγμα των ΗΠΑ στο Ιράν παραμένει στο τραπέζι, ενώ οι συζητήσεις της Ουάσιγκτον για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης «τρέχουν» με τα τύμπανα πολέμου να ηχούν στη Μέση Ανατολή.

Ο Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους έξω από τον Λευκό Οίκο ότι «θα ήθελε πολύ να μην χρησιμοποιήσει» τον αμερικανικό στρατό για να επιτεθεί στο Ιράν, αλλά «μερικές φορές πρέπει» με αποτέλεσμα οι τιμές του «μαύρου χρυσού» να επανέρχονται στα ενδοσυνεδριακά υψηλά: το αργό πετρέλαιο West Texas Intermediate παράδοσης Απριλίου σκαρφάλωσε 2,78% στα 67,02 δολάρια το βαρέλι και το Brent ενισχύθηκε 2,45% στα 72,48 το βαρέλι.

Το WTI σημείωσε άνοδο σχεδόν 1% για την εβδομάδα και πάνω από 3% για τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με στοιχεία της FactSet ενώ ταυτόχρονα, το διεθνές σημείο αναφοράς, το αργό πετρέλαιο Brent παράδοσης Απριλίου αναρριχήθηκε 2,5% στα 72,50 δολάρια το βαρέλι, επιδιδόμενο σε ράλι 1% για την εβδομάδα και άλμα 4,6% για τον μήνα, σύμφωνα με το MarketWatch.

Η αγορά πετρελαίου υπενθυμίζει ότι μέχρι να «υπογραφούν έγγραφα και να αλλάξουν χέρια τα χρήματα, δεν υπάρχει συμφωνία», εξήγησε ο Κόλιν Σιζίνσκι, διαχειριστής χαρτοφυλακίου και επικεφαλής στρατηγικής αγοράς στην SIA Wealth Management. Οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στη Γενεύη, ολοκληρώθηκαν την Πέμπτη με «σημαντική πρόοδο», επεσήμανε ο Μπαντρ Αλμπουσαΐντι, υπουργός Εξωτερικών του Ομάν ενώ οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν μετά από «διαβουλεύσεις στις αντίστοιχες πρωτεύουσες».

Οι δύο πλευρές να διεξάγουν συζητήσεις «τεχνικού επιπέδου» την επόμενη εβδομάδα στη Βιέννη. «Οι συνομιλίες παρατείνονται για άλλη μια εβδομάδα, αλλά ειρωνικά, όσο περισσότερο διαρκούν, τόσο υψηλότερες φαίνεται να είναι οι τιμές του πετρελαίου. Αυτό συμβαίνει επειδή οι αγορές αισθάνονται ότι οι Ιρανοί θα μπορούσαν να παρασύρουν τον Τραμπ ο οποίος ίσως χάσει την υπομονή του και να πει στους διαπραγματευτές του να επιστρέψουν σπίτι», τόνισε ο Έντουαρντ Μέιερ, αναλυτής της Marex.

«Δεν χρειάζονται τόσες εβδομάδες για να επιτευχθεί συμφωνία ενώ οι αγορές γίνονται νευρικές περιμένοντας», πρόσθεσε ενώ το Στέιτ Ντιπάρτμεντ κάλεσε το μη έκτακτο προσωπικό της κυβέρνησης των ΗΠΑ και τα μέλη των οικογενειών τους να εγκαταλείψουν το Ισραήλ «λόγω κινδύνων για την ασφάλεια», ενώ προειδοποίησε επίσης για πιθανούς περιορισμούς στα ταξίδια σε περιοχές του Ισραήλ, την Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ και τη Δυτική Όχθη.

Ο Τραμπ ανέφερε ότι ο αμερικανικός στρατός έχει συγκεντρώσει μια στρατιά πολεμικών πλοίων και μαχητικών αεροσκαφών κοντά στο Ιράν. Ο Ντέιβιντ Μόρισον, ανώτερος αναλυτής αγοράς στην Trade Nation, επεσήμανε ότι οι αγορές επικεντρώνονται στη συνάντηση του ΟPEC την Κυριακή καθώς υπάρχουν εικασίες ότι τα ενδέχεται να επαναληφθούν αυξήσεις παραγωγής από τον Απρίλιο, αφού έμειναν αμετάβλητες οι ποσοστώσεις για το πρώτο τρίμηνο του 2026.