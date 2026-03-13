Προς αρνητικό κλείσιμο οδεύουν αυτή την εβδομάδα οι ευρωαγορές

Οι ευρωαγορές οδεύουν να κλείσουν την εβδομάδα σε αρνητικό έδαφος, όσο οι traders εξακολουθούν να παρακολουθούν αγωνιωδώς την συνεχιζόμενη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Οι ευρωαγορές κλείνουν την εβδομάδα σε αρνητικό έδαφος, καθώς οι traders εξακολουθούν να παρακολουθούν αγωνιωδώς την συνεχιζόμενη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και τον διαρκή αντίκτυπό της στην ανάπτυξη.

Προβληματισμό έχει προκαλέσει η ανακοίνωση του Διεθνή Οργανισμού Ενέργειας για την απελευθέρωση 400 εκατ. βαρελιών πετρελαίου (ιστορικό υψηλό) για να αντιμετωπίσει την διακοπή εφοδιασμού που προκλήθηκε από τον πόλεμο. Το γεγονός αυτό, αν και φάνταζε ελπιδοφόρο, δεν φαίνεται να πείθει τους χρηματιστές, οι οποίοι, με τη σειρά τους, αμφισβητούν πως κάτι τέτοιο θα αντιστάθμιζε την κρίση που έχει προκληθεί εδώ και δυο εβδομάδες. Ειδικότερα, το αργό Brent παραμένει πάνω από 100 δολάρια ανά βαρέλι, παρά την ανακοίνωση του ΔΟΕ για την αποδέσμευση αποθέματος. Ταυτόχρονα, η τιμή του αμερικανικού WTI βρίσκεται στα 96,19 δολάρια ανά βαρέλι.

Σε ότι αφορά τους ευρωπαϊκούς δείκτες σήμερα, ο Euro Stoxx 50 σημειώνει πτώση 0,6% στις 5.711,73 μονάδες, ενώ ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 πέφτει κατά 0,91% στις 593,42 μονάδες. Στους επιμέρους δείκτες, την μεγαλύτερη πτώση μέχρι στιγμής κάνει ο ισπανικός IBEX 35 κατά 1,3% 16.902,4 μονάδες. Στο Λονδίνο, ο FTSE 100 κάνει «βουτιά» 0,4% στις 10.260,67 μονάδες, όπως και ο γαλλικός CAC στις 7.927,41 μονάδες και μείωση 0,7%. Στην Γερμανία, ο DAX υποχωρεί 0,5% στις 23.451,59 μονάδες, ενώ επίσης πτωτική είναι και η πορεία του ιταλικού FTSE MIB κατά 0,5% στις 44.223,86 μονάδες.

Η οικονομία της Βρετανίας φαίνεται να έκανε κακό ξεκίνημα για το 2026, ήδη πριν την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Παράλληλα, σε ασφυκτικό κλίμα βρίσκεται και το ευρώ, το οποίο βρίσκεται στα χαμηλότερα επίπεδα του από τον Αύγουστο του 2025, υποχωρώντας 0,4% στα 1,1467 δολάρια, το χαμηλότερο επίπεδό του σε περισσότερους από επτά μήνες.

Ασιατικές αγορές

Πτώση κατέγραψαν και οι ασιατικές αγορές, καθώς οι τιμές του πετρελαίου εκτοξεύτηκαν εν μέσω φόβων ότι μια παρατεταμένη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, αλλά και η συνέχιση του μπλόκου στα Στενά του Ορμούζ, θα μπορούσαν να περιορίσουν ακόμη περισσότερο τον ενεργειακό εφοδιασμό, πυροδοτώντας φόβους για παγκόσμια οικονομική ύφεση.

Ο δείκτης HSI του Χονγκ Κονγκ υποχώρησε κατά 1% στις 2.465,60 μονάδες, ενώ ο δείκτης CSI 300 της Κίνας υποχώρησε κατά 0,39% στις 4.669,14 μονάδες. Στην Ιαπωνία, ο Nikkei 225 αποδυναμώθηκε κατά 1,16% κλείνοντας στις 53.819,61 μονάδες.

Ο αυστραλιανός δείκτης S&P/ASX 200 υποχώρησε κατά 0,14% κλείνοντας στις 8.617,1 μονάδες.