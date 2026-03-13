Πολιτική | Ελλάδα

Γεωργιάδης: Αποκαλεί «Ραν ταν Πλαν» τον Ανδρουλάκη μετά τη διαγραφή Κωνσταντινόπουλου

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Γεωργιάδης: Αποκαλεί «Ραν ταν Πλαν» τον Ανδρουλάκη μετά τη διαγραφή Κωνσταντινόπουλου
Τη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου από το ΠΑΣΟΚ σχολίασε ο Άδωνις Γεωργιάδης, αποκαλώντας τον Νίκο Ανδρουλάκη «Ραν ταν Πλαν».

Τη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου από το ΠΑΣΟΚ σχολίασε ο Άδωνις Γεωργιάδης, αποκαλώντας τον Νίκο Ανδρουλάκη «Ραν ταν Πλαν».

Ο υπουργός Υγείας έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Χ:

«Έχοντας ως αφορμή μία ανάρτησή μου με ημερομηνία 04/03/2026, όπου επαινούσα τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο, την κριτική του στον Ισπανό Πρωθυπουργό κ. Σάντσες, ο Νίκος Ανρουλάκης διέγραψε σήμερα, 12/03/2026 τον κ. Κωνσταντινόπουλο δηλ 8 ημέρες μετά…. τον λες και Ραν ταν Πλαν….πρόκειται προφανώς περί υποκρισίας και θα παρακαλούσα τον κύριο Πρόεδρο να με αφήσει έξω από τις εσωκομματικές τους διαμάχες!».

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Ισχυρή παράσταση νίκης στη ΝΔ δίνει η Real Polls - Φουλ εσωστρέφεια με διαγραφή Οδυσσέα ξαφνικά ο Ανδρουλάκης

«Κατά κύματα» μέτρα στήριξης σχεδιάζει η κυβέρνηση - Τα επόμενα βήματα

Οι 10 πλουσιότεροι ιδιοκτήτες ομάδων για το 2026

tags:
Άδωνις Γεωργιάδης
Νίκος Ανδρουλάκης
ΠΑΣΟΚ
Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider