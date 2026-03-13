ΗΠΑ: «Στοχευμένη ενέργεια εναντίον της εβραϊκής κοινότητας» η επίθεση εναντίον συναγωγής στο Μίσιγκαν

Ένας άνδρας έπεσε νεκρός χθες, Πέμπτη, αφού επιτέθηκε σε συναγωγή σε προάστιο του Ντιτρόιτ, στην πολιτεία Μίσιγκαν των ΗΠΑ, με τους ερευνητές να θεωρούν το επεισόδιο «στοχευμένη πράξη βίας εναντίον της εβραϊκής κοινότητας».

Εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας δήλωσε ότι δράστης της επίθεσης ήταν ο Αϊμάν Μοχάμαντ Γκαζάλι, γεννημένος στον Λίβανο, ο οποίος έφτασε στο Ντιτρόιτ το 2011 με βίζα που χορηγείται στους συζύγους Αμερικανών πολιτών και έλαβε και ο ίδιος την αμερικανική υπηκοότητα το 2016.

Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ο άνδρας, ηλικίας 41 ετών, είχε χάσει πρόσφατα μέλη της οικογένειάς του σε ισραηλινό πλήγμα εναντίον του Λιβάνου στο πλαίσιο του πολέμου που μαίνεται στη Μέση Ανατολή.

Μέλη των δυνάμεων της τάξης άνοιξαν πυρ εναντίον του Γκαζάλι, αφού οδήγησε το φορτηγό του στην είσοδο της συναγωγής Temple Israel – η οποία αναφέρεται ως η μεγαλύτερη συναγωγή του Μεταρρυθμιστικού Ιουδαϊσμού στις ΗΠΑ—στο Γουέστ Μπλούμφιλντ, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο σερίφης της κομητείας Όκλαντ, ο Μάικλ Μπουσάρ.

«Επιβεβαιώνω ότι σε αυτό το στάδιο της έρευνάς μας θεωρούμε ότι πρόκειται για μια στοχευμένη πράξη βίας εναντίον της εβραϊκής κοινότητας», επεσήμανε η Τζένιφερ Ράνιαν αξιωματούχος του FBI σε συνέντευξη Τύπου.

Ένας γείτονας του δράστη δήλωσε στην εφημερίδα Detroit Free Press ότι ο Γκαζάλι «πρόσφατα έχασε την οικογένειά του σε ισραηλινό πλήγμα στον Λίβανο».

Πηγή από την αμερικανολιβανική κοινότητα του Μίσιγκαν είπε στο CBS News ότι το πλήγμα σημειώθηκε «περίπου 10 ημέρες νωρίτερα» και από αυτό «σκοτώθηκαν πολλά μέλη της οικογένειάς του» με αποτέλεσμα ο Γκαζάλι να είναι «συντετριμμένος».

Τα 140 παιδιά και το προσωπικό της συναγωγής, που ήταν παρόντες όταν σημειώθηκε το περιστατικό, είναι «ασφαλείς», ανακοίνωσε η Temple Israel στη σελίδα της στο Facebook, ενώ χαιρέτισε «τον ηρωισμό» του προσωπικού ασφαλείας.

Ένα μέλος του προσωπικού ασφαλείας της συναγωγής, που χτυπήθηκε από το όχημα του δράστη, διακομίστηκε στο νοσοκομείο και «αναμένεται να πάει καλά», διευκρίνισε ο Μπουσάρ.

Τριάντα μέλη των δυνάμεων της τάξης χρειάστηκε επίσης να νοσηλευθούν αφού εισέπνευσαν καπνό από την πυρκαγιά που ξέσπασε στο όχημα του δράστη.

«Είναι εντελώς απίστευτο το γεγονός ότι μπορούν να συμβούν τέτοια πράγματα», σχολίασε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. «Στέλνω την αγάπη μου στην εβραϊκή κοινότητα του Μίσιγκαν (…) Είναι κάτι φρικτό», πρόσθεσε.

«Συνταρακτικό»

«Είναι συνταρακτικό. Η εβραϊκή κοινότητα στο Μίσιγκαν πρέπει να μπορεί να ζει και να ασκεί την πίστη της ειρηνικά. Ο αντισημιτισμός και η βία δεν έχουν θέση στο Μίσιγκαν», έγραψε η κυβερνήτης της πολιτείας Γκρέτσεν Γουίτμερ στο X.

Ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ δήλωσε «σοκαρισμένος». «Δεν θα πρέπει να επιτρέπεται ποτέ στον αντισημιτισμό να δείχνει το φρικτό πρόσωπό του», τόνισε στο Χ.

Ο Μπούσαρ σημείωσε ότι οι αμερικανικές αρχές ανέμεναν «εδώ και δύο εβδομάδες» ότι θα σημειωνόταν μια τέτοια ενέργεια σε χώρο λατρείας εβραίων, μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή στις 28 Φεβρουαρίου.

Έκτοτε έχουν σημειωθεί στις ΗΠΑ πολλές επιθέσεις, οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί τρομοκρατικές.

Την Πέμπτη ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και δύο ακόμη τραυματίστηκαν από ένοπλο στο πανεπιστήμιο Old Dominion του Νόρφολκ στη Βιρτζίνια. Ο ένοπλος, ο οποίος σύμφωνα με πολλά αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ήταν πρώην μέλος της Εθνοφρουράς που είχε δηλώσει το 2016 ένοχος για απόπειρα υποστήριξης του Ισλαμικού Κράτους, επίσης σκοτώθηκε.

Το Σάββατο στη Νέα Υόρκη δύο έφηβοι, που είχαν δηλώσει πίστη στο ΙΚ, έριξαν εκρηκτικούς μηχανισμούς σε διαδήλωση κατά του ισλάμ.

Εξάλλου τη νύκτα της 28ης Φεβρουαρίου προς 1η Μαρτίου ένας ένοπλος σκότωσε δύο ανθρώπους και τραυμάτισε 14 άλλους σε μπαρ στο Όστιν του Τέξας. Αυτός φέρεται να είχε κάνει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δηλώσεις «υπέρ του ιρανικού καθεστώτος», σύμφωνα με τον οργανισμό παρακολούθησης τζιχαντιστικών ομάδων SITE Intelligence Group.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ