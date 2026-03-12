Μπέσεντ: Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ θα προστατεύει τα πλοία στο Ορμούζ, όταν αυτό καταστεί εφικτό

Το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό, ενδεχομένως με τη συνεργασία ενός διεθνούς συνασπισμού, θα προστατεύει τα πλοία στο Στενό του Ορμούζ.

Το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό, ενδεχομένως με τη συνεργασία ενός διεθνούς συνασπισμού, θα προστατεύει τα πλοία στο Στενό του Ορμούζ, όταν αυτό καταστεί στρατιωτικά εφικτό, δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ σε συνέντευξη που παραχώρησε στο βρετανικό κανάλι Sky News.

«Η πεποίθησή μου είναι ότι, μόλις καταστεί στρατιωτικά εφικτό, το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ, ίσως μαζί με έναν διεθνή συνασπισμό, θα συνοδεύει τα πλοία» που περνούν από αυτήν την κρίσιμης σημασίας θαλάσσια δίοδο, είπε ο Σκοτ Μπέσεντ.

Ο υπουργός πρόσθεσε ότι αυτή είναι μια «προοπτική» μόλις οι ΗΠΑ καταφέρουν να ελέγξουν τον εναέριο χώρο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ