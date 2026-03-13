Πολιτική | Πολιτική - Διεθνή Νέα

Κάλας στους FT: «Οι ΗΠΑ προσπαθούν να διαιρέσουν την Ευρώπη»

Κάλας στους FT: «Οι ΗΠΑ προσπαθούν να διαιρέσουν την Ευρώπη»
«Αυτό που νομίζω ότι είναι στην πραγματικότητα σημαντικό να κατανοήσουν όλοι είναι πως οι ΗΠΑ είναι πολύ σαφείς στο ότι θέλουν να διαιρέσουν την Ευρώπη. Δεν τους αρέσει η ΕΕ»

Η ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφαλείας σε συνέντευξή της που δημοσιεύεται σήμερα στην εφημερίδα Financial Times προσάπτει στην κυβέρνηση των ΗΠΑ ότι θέλει να διχάσει, «να διαιρέσει την Ευρώπη» επειδή δεν της «αρέσει» η ΕΕ.

«Αυτό που νομίζω ότι είναι στην πραγματικότητα σημαντικό να κατανοήσουν όλοι είναι πως οι ΗΠΑ είναι πολύ σαφείς στο ότι θέλουν να διαιρέσουν την Ευρώπη. Δεν τους αρέσει η ΕΕ», τόνισε η Κάγια Κάλας.

Πρόσθεσε ότι η προσέγγιση της Ουάσιγκτον παραπέμπει σε τακτικές «αντιπάλων» της ΕΕ.

