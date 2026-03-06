Οικονομία | Διεθνή Οικονομικά Νέα

ΗΠΑ: Χάθηκαν 92.000 θέσεις εργασίας τον Φεβρουάριο - Ανέβηκε στο 4,4% η ανεργία

ΗΠΑ: Χάθηκαν 92.000 θέσεις εργασίας τον Φεβρουάριο - Ανέβηκε στο 4,4% η ανεργία
. Ο Φεβρουάριος σηματοδότησε την τρίτη φορά τους τελευταίους πέντε μήνες στις ΗΠΑ που οι θέσεις εργασίας μειώθηκαν.

Σοβαρό αριθμό θέσεων εργασίας έχασαν τον Φεβρουάριο οι ΗΠΑ λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών και απεργία στην Kaiser Permanente που έβγαλε στην πόρτα της εξόδου περισσότερους από 30.000 εργαζόμενους στη Χαβάη και την Καλιφόρνια

Οι θέσεις εργασίας μειώθηκαν κατά 92.000 για τον μήνα, έναντι πρόβλεψης για 50.000 (από 126.000 τον Ιανουάριο). Ο Φεβρουάριος σηματοδότησε την τρίτη φορά τους τελευταίους πέντε μήνες που οι θέσεις εργασίας μειώθηκαν.

Ταυτόχρονα, το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε στο 4,4% καθώς οι απολύσεις αυξήθηκαν σε βασικούς τομείς της οικονομίας.

Η υγειονομική περίθαλψη, ένας από τους κύριους μοχλούς ανάπτυξης της οικονομίας, απώλεσε 28.000 θέσεις εργασίας.

