Μέση Ανατολή: Το Ιράν χτύπησε την πρεσβεία των ΗΠΑ στη Σαουδική Αραβία - Το Ισραήλ σφυροκοπά την Βηρυτό

Δύο ιρανικά drones χτύπησαν στις 02:00 τα ξημερώματα την αμερικανική πρεσβεία στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας, με αποτέλεσμα την «εκδήλωση περιορισμένης έκτασης φωτιά και μικρές φθορές στο κτίριο», ανέφερε το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας, με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να διαμηνύει πως οι ΗΠΑ θα εκδικηθούν την Τεχεράνη για το χτύπημα αυτό.

«Θα το μάθετε σύντομα», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τον τρόπο αντίδρασης της Ουάσιγκτον.

Στο μεταξύ το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε σήμερα ότι έδωσε εντολή για την αναχώρηση του προσωπικού μη επείγουσας ανάγκης της αμερικανικής κυβέρνησης και των μελών των οικογενειών τους από το Μπαχρέιν, το Ιράκ και την Ιορδανία.

Η διαταγή δόθηκε καθώς οι ΗΠΑ εξετάζουν κινδύνους για την ασφάλεια που συνδέονται με την επίθεσή τους στο Ιράν.

Εξάλλου πριν από λίγο η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Κουβέιτ ανακοίνωσε μέσω του X πως θα παραμείνει κλειστή μέχρι νεωτέρας.

Επίσης, οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι διεξήγαγαν «επίθεση μεγάλης κλίμακας» στοχοποιώντας αμερικανική αεροπορική βάση στο Μπαχρέιν με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα και πυραύλους.

Ναυτικές δυνάμεις των Φρουρών της Επανάστασης «διεξήγαγαν επίθεση μεγάλης κλίμακας με drones και πυραύλους εναντίον της αμερικανικής αεροπορικής βάσης στην περιοχή Σέιχ Ίσα, στο Μπαχρέιν», σύμφωνα με ανακοίνωση του σώματος που επικαλέστηκε το πρακτορείο ειδήσεων IRNA, προσθέτοντας, χωρίς κάποια απόδειξη, ότι «20 drones και πύραυλοι πέτυχαν τους στόχους τους» καταστρέφοντας «την κύρια θέση διοίκησης τη ς βάσης».

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου διαβεβαίωσε με την σειρά του ότι η ευρείας κλίμακας επίθεση που εξαπέλυσαν ο ισραηλινός και ο αμερικανικός στρατός στο Ιράν το Σάββατο δεν θα μεταμορφωθεί σε «πόλεμο χωρίς τέλος», κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο Fox News, το τηλεοπτικό δίκτυο που προτιμά η αμερικανική δεξιά.

Το Ισραήλ σφυροκοπά και την Βηρυτό

Οι πολεμικές εχθροπραξίες στην Μέση Ανατολή συνεχίζονται για τέταρτη ημέρα, με τις ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ να εξαπολύουν μαζικούς βομβαρδισμούς στο Ιράν, ενώ την ίδια στιγμή ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον στόχων της Χεζμπολάχ, περιλαμβανομένων «κέντρων διοίκησης και αποθηκών όπλων» στη Βηρυτό, μετά την προειδοποίηση ότι θα συνεχίσει την εκστρατεία του κατά της οργάνωσης που υποστηρίζεται από το Ιράν.

Ο αριθμός των νεκρών στο Ιράν και το Λίβανο ξεπερνά τα 600 άτομα, ενώ περισσότερα από 555 έχουν καταγραφεί μόνο στο Ιράν.

Νωρίς το πρωί ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε νωρίς το πρωί νέα διαταγή εσπευσμένης απομάκρυνσης των κατοίκων δεκάδων κοινοτήτων στον Λίβανο και δυο νότιων συνοικιών της Βηρυτού, ενόψει βομβαρδισμών εναντίον του κινήματος Χεζμπολά.

«Οι δραστηριότητες της Χεζμπολά αναγκάζουν (τον ισραηλινό στρατό) να δράσει σθεναρά εναντίον της (...) για την ασφάλειά σας, πρέπει να εγκαταλείψετε αμέσως τα σπίτια σας», ανέφερε μέσω X ο Αβιχάι Αντραΐ, αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, παραθέτοντας τα ονόματα κάπου πενήντα λιβανικών χωριών.

Στη νότια Βηρυτό η διαταγή αφορά τις συνοικίες Γομπάιρι και Χαρέτ Χρέικ. «Βρίσκεστε κοντά σε εγκαταστάσεις συνδεόμενες με τη Χεζμπολά, εναντίον των οποίων θα δράσει» ο ισραηλινός στρατός «στο άμεσο μέλλον», πρόσθεσε.

Νωρίτερα, ο στρατός ανακοίνωσε πως αναχαίτισε δυο drones που εισήλθαν στον ισραηλινό εναέριο χώρο από την κατεύθυνση του Λιβάνου.

Στην άλλη πλευρά,το σιιτικό κίνημα Χεζμπολά ανέλαβε την ευθύνη για επιδρομή με drones εναντίον του βόρειου Ισραήλ.

Σήμερα τα ξημερώματα ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι «έπληξε και κατέστρεψε» την έδρα της ιρανικής δημόσιας ραδιοφωνίας και τηλεόρασης (IRIB) στο βόρειο τμήμα της Τεχεράνης. Παράλληλα ανακοίνωσε ότι ανέλαβε δράση για να αναχαιτίσει νέα ομοβροντία πυραύλων που εκτοξεύτηκε από το Ιράν, προειδοποιώντας τους κατοίκους διαφόρων περιοχών να σπεύσουν σε καταφύγια.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ κάλεσε τους Αμερικανούς πολίτες να εγκαταλείψουν μεγάλο μέρος της Μέσης Ανατολής, συμπεριλαμβανομένης της Αιγύπτου και κρατών του Κόλπου. Επίσης σημειώθηκε χτύπημα σε αυστραλιανή βάση στα ΗΑΕ, περίπου 24 χιλιόμετρα νότια του Ντουμπάι.

ΗΠΑ: Κατέστρεψε «κέντρα διοίκησης» των Φρουρών της Επανάστασης

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν σήμερα ότι κατέστρεψαν θέσεις διοίκησης των Φρουρών της Επανάστασης, εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυραύλων και μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων και στοιχεία της αντιαεροπορικής άμυνας του Ιράν.

Σε «συνεχείς επιχειρήσεις» καταστράφηκαν «εγκαταστάσεις διοίκησης και ελέγχου των Φρουρών της Επανάστασης, ιρανικές δυνατότητες αντιαεροπορικής άμυνας, εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυραύλων και drones και στρατιωτικά αεροδρόμια» και «θα συνεχίσουμε» την «αποφασιστική δράση εναντίον των άμεσων απειλών που εγείρει το ιρανικό καθεστώς», ανέφερε μέσω X το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

Στενά του Ορμούζ

Στρατηγός των Φρουρών της Επανάστασης απείλησε χθες ότι το Ιράν θα «κάψει κάθε πλοίο» που θα επιχειρήσει να πλεύσει στα Στενά του Ορμούζ, ζωτικής σημασίας οδό για τη μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου. «Η τιμή του πετρελαίου θα φτάσει τα 200 δολάρια τις επόμενες ημέρες», δήλωσε ο στρατηγός Σαρντάρ Τζαμπάρι.

Πρόκειται για την πιο σαφή απειλή από την Τεχεράνη αφότου οι ιρανικές αρχές ενημέρωσαν το Σάββατο ότι κλείνουν το Στενό του Ορμούζ – μια θαλάσσια οδό στρατηγικής σημασίας μεταξύ του Ιράν και του σουλτανάτου του Ομάν, απ’ όπου περνά περίπου το 20% του πετρελαίου που καταναλώνεται παγκοσμίως.