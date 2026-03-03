Ευρωαγορές: Σταθερά σε ρυθμούς sell off με φόντο τη Μέση Ανατολή - «Βουτιά» άνω του 3% ο Stoxx 600

Συνεχίζονται οι ισχυρές πιέσεις στους ευρωπαϊκούς δείκτες, με τις μετοχές να οδεύουν προς τη μεγαλύτερη διήμερη πτώση από τον Απρίλιο.

Τελευταία ενημέρωση: 12:31

Συνεχίζονται οι ισχυρές πιέσεις στους ευρωπαϊκούς δείκτες και την Τρίτη, με τις μετοχές να οδεύουν προς τη μεγαλύτερη διήμερη πτώση από τον Απρίλιο, καθώς η κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή αυξάνει την αβεβαιότητα ανάμεσα στους επενδυτές, εξανεμίζοντας τις τοποθετήσεις στα ταμπλό. Το πολεμικό κλίμα αναμένεται να διακόψουν για λίγο οι εκθέσεις για τον πληθωρισμό για τις χώρες της Ευρωζώνης οι οποίες αναμένονται μέσα στην ημέρα.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 υποχωρεί 3,21% στις 603,63 μονάδες, διευρύνοντας τις απώλειες που σημείωσε την Δευτέρα όταν απώλεσε 1,61% και ολοκλήρωσε την συνεδρίαση σε χαμηλό 2 εβδομάδων (από τα μέσα Φεβρουαρίου). Οι μετοχές, που χθες σημείωσαν τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση των τελευταίων τριών μηνών, σήμερα συνεχίζουν αρνητικά σε όλους τους τομείς, με τις τραπεζικές μετοχές να υποχωρούν 4,5%, τις μετοχές εξόρυξης να χάνουν πάνω από 4%.

Ακόμη και ο δείκτης Stoxx Aerospace and Defense, που φιλοξενεί τους μεγαλύτερους αμυντικούς δείκτες της περιοχής, υποχωρεί σχεδόν 3%, παρά το θετικό κλείσιμο χθες Δευτέρα. Ο Euro Stoxx 50 χάνει 3,78% στις 5.765 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στην Φρανκφούρτη διολισθαίνει 4,05% στις 23.673 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 αποδυναμώνεται 3,02% στις 8.140 μονάδες ενώ ο βρετανικός FTSE 100 σημειώνει πτώση 2,92% στις 10.460 μονάδες. Στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο χάνει 4,41% στις 44.236 μονάδες ενώ ο ισπανικός IBEX 35 υποχωρεί 4,68% στις 17.042 μονάδες.

Οι παγκόσμιες αγορές συνεχίζουν να υποχωρούν καθώς η σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν πλήττει την ευρύτερη περιοχή του Κόλπου. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας δήλωσε ότι δύο drones χτύπησαν την πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ριάντ.

Μια διάθεση αποφυγής κινδύνου έχει κυριεύσει τις αγορές, με τον χρυσό, που θεωρείται ασφαλές καταφύγιο σε περιόδους αβεβαιότητας, να εκτοξεύεται. Οι παγκόσμιες μετοχές συνεχίζουν να παραμένουν υπό πίεση, με τα αμερικανικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και τις ασιατικές αγορές να υποχωρούν την Τρίτη.

Οι παγκόσμιες τιμές του αργού πετρελαίου σημείωσαν επίσης άνοδο τη Δευτέρα λόγω ανησυχιών ότι η σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν θα μπορούσε να διαταράξει τις πετρελαϊκές υποδομές και να αυξήσει τις τιμές των καυσίμων, προσθέτοντας πληθωριστικούς κινδύνους.

Ανώτερο αξιωματούχος των Ιρανών Φρουρών της Επανάστασης δήλωσε ότι τα Στενά του Ορμούζ είναι κλειστά και ότι το Ιράν θα χτυπήσει τα πλοία που θα επιχειρήσουν να διασχίσουν τη διαδρομή, ανέφερε το Reuters, επικαλούμενο ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Η σύγκρουση μπαίνει πλέον στην τέταρτη ημέρα της και παραμένει ασαφές το πόσο θα διαρκέσει, παρά το γεγονός πως ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου διαβεβαίωσε χθες Δευτέρα ότι η ευρείας κλίμακας επίθεση που εξαπέλυσαν ο ισραηλινός και ο αμερικανικός στρατός στο Ιράν το Σάββατο δεν θα μεταμορφωθεί σε «πόλεμο χωρίς τέλος».

Τη Δευτέρα ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο πόλεμος θα διαρκέσει τέσσερις έως πέντε εβδομάδες, αλλά ότι θα μπορούσε να συνεχιστεί «πολύ περισσότερο από αυτό».

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ζήτησε αποκλιμάκωση της κατάστασης και «μέγιστη αυτοσυγκράτηση» και για την προστασία της ζωής των πολιτών.