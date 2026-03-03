Το Ιράν προειδοποιεί τις ευρωπαϊκές χώρες να μην συμμετάσχουν στον πόλεμο

Σε μια περίοδο ακραίας γεωπολιτικής έντασης, το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν απηύθυνε αυστηρή προειδοποίηση προς τις ευρωπαϊκές χώρες, ξεκαθαρίζοντας να μην συμμετάσχουν στον πόλεμο.

Πιο συγκεκριμένα, το Ιράν εξέδωσε αυστηρή προειδοποίηση προς τη Γερμανία, τη Βρετανία και τη Γαλλία (E3), καλώντας τες να μην εμπλακούν στη σύγκρουσή του με το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες, μετά τις δηλώσεις των ευρωπαϊκών πρωτευουσών για πιθανή «αμυντική δράση».

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Esmaeil Baqaei, κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου την Τρίτη, ήταν ξεκάθαρος όσον αφορά τις προθέσεις της χώρας του. Απαντώντας στις αναφορές ότι οι ευρωπαϊκές δυνάμεις θα μπορούσαν να επέμβουν για να καταστρέψουν τις ικανότητες εκτόξευσης πυραύλων του Ιράν, δήλωσε:

«Οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια κατά του Ιράν θα θεωρηθεί συνέργεια με τους επιτιθέμενους και θα εκληφθεί ως πράξη πολέμου κατά της χώρας μας.»