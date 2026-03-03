Υπό κράτηση βρίσκεται ο 36χρονος που προσήχθη ως ύποτος κατασκοπείας στη Σούδα

Με την κατηγορία της παράνομης παραμονής στη χώρα κρατείται προς το παρόν από την ΕΛΑΣ ο 36χρονος Γεωργιανός αζερικής καταγωγής που προσήχθη χθες, Δευτέρα 2 Μαρτίου, στην Αθήνα, ως ύποπτος κατασκοπευτικής δράσης στη Σούδα.

Σήμερα αναμένεται να σταλούν στον εισαγγελέα τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η ΕΥΠ, προκειμένου να διαταχθεί προκαταρκτική εξέταση σε βάρος του και να προχωρήσει η διαδικασία της σύλληψής του για το συγκεκριμένο αδίκημα.

Η προκαταρκτική εξέταση θα ανατεθεί πιθανότατα στην Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, η οποία θα διερευνήσει όλες τις παραμέτρους της υπόθεσης για να σχηματίσει την δικογραφία, ώστε να πάρει η υπόθεση τον δρόμο της Δικαιοσύνης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ΕΥΠ ήδη έχει παραδώσει στην ΕΛΑΣ τα στοιχεία που έχει στη διάθεση της για τις κινήσεις του 36χρονου. Παράλληλα, οι ελληνικές Αρχές ασφαλείας βρίσκονται σε συνεργασία με τις ξένες υπηρεσίες για διερεύνηση των δραστηριοτήτων και των επαφών του κρατούμενου.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο 36χρονος εντοπίστηκε από την ΕΥΠ στο πλαίσιο των στοχευμένων ελέγχων και παρακολουθήσεων που πραγματοποιούνται με εντατικότερο ρυθμό τον τελευταίο χρόνο στις εισόδους της χώρας και τέθηκε υπό επιτήρηση από τις 3 Φεβρουαρίου που έφτασε στη Σούδα.

Όπως έγινε γνωστό, η Αρχές ασφαλείας βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και ήδη λαμβάνονται έντονα μέτρα ασφάλειας σε κρίσιμους στόχους και χώρους, τόσο από την ΕΛΑΣ όσο και από την ΕΥΠ, για την πρόληψη τυχόν ενεργειών στη χώρα μας.

Ειδικότερα, από την Ελληνική Αστυνομία έχουν αυξηθεί πολύ τα μέτρα προστασίας στις πρεσβείες των ΗΠΑ και του Ισραήλ, αλλά παράλληλα φρουρούνται και άλλοι στόχοι αμερικανικού και ισραηλινού ενδιαφέροντος, όπως ξενοδοχεία, επιχειρήσεις, συναγωγές, κατοικίες, κ.λπ.

Ταυτόχρονα, σε πολύ αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται οι Αρχές στα σύνορα και σε αεροδρόμια, κυρίως στην Αθήνα και την Κρήτη, αλλά και στην Αλεξανδρούπολη, τη Ρόδο και σε άλλα νησιά.

