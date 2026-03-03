Κίνα: Σέβεται το «νόμιμο δικαίωμα του Ιράν για ειρηνική χρήση πυρηνικής ενέργειας»

Τα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν «στη διάρκεια συνεχιζόμενων διαπραγματεύσεων ... παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και τις βασικές αρχές των διεθνών σχέσεων, δήλωσε η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ Μάο Νινγκ.

Η Κίνα σέβεται το «νόμιμο δικαίωμα του Ιράν για ειρηνική χρήση της πυρηνικής ενέργειας», δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών κάνοντας ταυτόχρονα έκκληση για τερματισμό της αμερικανικής στρατιωτικής επιχείρησης και επιστροφή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Τα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν «στη διάρκεια συνεχιζόμενων διαπραγματεύσεων ... παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και τις βασικές αρχές των διεθνών σχέσεων. Το ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν θα πρέπει τελικά να επιστρέψει σε τροχιά πολιτικής και διπλωματικής διευθέτησης», δήλωσε στη διάρκεια τακτικής ενημέρωσης του Τύπου η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Μάο Νινγκ.

Η εκπρόσωπος κάλεσε όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές να σταματήσουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Ιράν και να αποτρέψουν την περαιτέρω εξάπλωση του πολέμου.

Η Κίνα, τόνισε η εκπρόσωπος, θα συνεχίσει να διαδραματίζει εποικοδομητικό ρόλο στην αναζήτηση της ειρήνης.

Το Πεκίνο θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσει την ενεργειακή του ασφάλεια, είπε η εκπρόσωπος ερωτηθείσα για τον πιθανό αντίκτυπο των στρατιωτικών ενεργειών των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και στο Ιράν στις πετρελαϊκές προμήθειες της Κίνας.

«Η ενεργειακή ασφάλεια είναι πολύ σημαντική για την παγκόσμια οικονομία και όλα τα εμπλεκόμενα μέρη θα πρέπει να διασφαλίσουν τη σταθερή και απρόσκοπτη ενεργειακή προμήθεια» είπε η Μάο Νινγκ και κατέληξε ότι η Κίνα αντιτίθεται σθεναρά στη χρήση βίας για την παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας και της ασφάλειας άλλων χωρών στις διεθνείς σχέσεις.

