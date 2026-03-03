Παπασταύρου: Έχουμε ενεργειακή ανθεκτικότητα, θα στηρίξουμε τους πολίτες αν χρειαστεί

Είμαστε σε επιφυλακή και σε εγρήγορση. Η κυβέρνηση θα στηρίξει εάν χρειαστεί τους πολίτες, ανέφερε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

«Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει αποδείξει στην πράξη ότι, όταν χρειάζεται, έχει τα οικονομικά και τα θεσμικά εργαλεία για να στηρίξει τον Έλληνα πολίτη. Δεν είμαστε εκεί, αλλά είμαστε σε επιφυλακή και σε εγρήγορση», ανέφερε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας σήμερα στην ΕΡΤ.

«Ενεργειακά έχουμε ένα διαφοροποιημένο μείγμα που μας επιτρέπει να έχουμε ενεργειακή ανθεκτικότητα. Έχουμε ΑΠΕ, έχουμε υδροηλεκτρικά, είμαστε κόμβος ενεργειακής διασύνδεσης και εργαζόμαστε ώστε η χώρα να γίνει και παραγωγός φυσικού αερίου», πρόσθεσε. Ανήγγειλε, δε, ότι οι συμβάσεις για την παραχώρηση των θαλάσσιων περιοχών νότια της Πελοποννήσου και της Κρήτης στην Κοινοπραξία Chevron/Helleniq Energy που κατατέθηκαν στη Βουλή χθες, θα εισαχθούν την Πέμπτη 5 Μαρτίου στην Επιτροπή της Βουλής και θα ψηφιστούν στις 12 Μαρτίου. Σύμφωνα με τον ίδιο, στόχος είναι οι γεωφυσικές έρευνες σε αυτές τις περιοχές να ξεκινήσουν πριν το τέλος του χρόνου, ενώ σε λιγότερο από 12 μήνες από σήμερα προγραμματίζεται η ερευνητική γεώτρηση στο Ιόνιο από την Κοινοπραξία ExxonMobil-Energean-Helleniq.

Σε ερώτηση αναφορικά με την κριτική που διατύπωσε σχετικά ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ο κ. Παπασταύρου απάντησε: «Τον Αντώνη Σαμαρά τον σέβομαι. Έχουμε δώσει μάχη μαζί για να κρατηθεί η χώρα στο ευρώ. Μάλιστα, μου ανέθεσε την κρίσιμη νομική διαπραγμάτευση το 2012, που έφερε την εκταμίευση των 44 δισ. που σταθεροποίησε τη χώρα. Και, επίσης, όταν δέχθηκα την επίθεση από τον ΣΥΡΙΖΑ, μου στάθηκε. Η εκτίμηση, όμως, για τις συμφωνίες με τη Chevron δεν είναι ορθή. Οι συμφωνίες με τη Chevron δεν εκχωρούν κυριαρχικά δικαιώματα. Πώς θα μπορούσαν άλλωστε. Ενισχύουν τη θέση της χώρας μας και αν μη τι άλλο αποδυναμώνουν το παράνομο και ανυπόστατο τουρκολυβικό μνημόνιο. Άλλωστε, η έντονη αντίδραση της Τουρκίας στον ΟΗΕ αυτό επιβεβαιώνει. Η χώρα μας ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα στην πράξη και προφανώς δεν εκχωρεί κανένα δικαίωμα».

Τέλος, ο κ. Παπασταύρου σημείωσε ότι αύριο πρόκειται να συνεδριάσει η Ομάδα Εργασίας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία παρακολουθεί πάρα πολύ στενά τις εξελίξεις όσον αφορά τον εφοδιασμό και τις τιμές.