Politico: Το Ιράν δεν είναι Βενεζουέλα, όσο κι αν το ήθελε ο Τραμπ

Η κατάσταση που αντιμετωπίζει ο Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν, απέχει από το όνειρο της Βενεζουέλας που ήλπιζε να επαναληφθεί.

Kαιρό πριν από την ισραηλινο-αμερικανική επιχείρηση στο Ιράν, που κορυφώθηκε με την εκτέλεση του Ανώτατου Ηγέτη της χώρας, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, οι ειδικοί προειδοποιούσαν πως, σε αντίθεση με την περίπτωση της Βενεζουέλας και του πώς κύλησε η αμερικανική επίθεση και σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο, η Τεχεράνη είναι διαφορετική - και πολύ πιο σύνθετη - υπόθεση.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε κατά νου κάποιον διάδοχο για τον Μαδούρο, όταν εξαπέλυσε την επιχείρηση σε βάρος του, στην περίπτωση του Ιράν, όμως, δεν υπάρχουν ούτε σκέψεις.

Από τις επιθέσεις πέθανε ο Χαμενεΐ αλλά και αρκετοί υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι της χώρας. Η CΙΑ έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο ισραηλινό χτύπημα στην Τεχεράνη, όπου λάμβανε χώρα ευρεία σύσκεψη με τη συμμετοχή του Ανώτατου Ηγέτη, καθώς επιβεβαίωσε ότι βρισκόταν στον χώρο.

Αλλά, παρά την επιτυχία, μέχρι και αυτή την ώρα δεν έχει καταστεί δυνατό να ξεκαθαριστεί ποιος θα είναι ο διάδοχος του Αλί Χαμενεΐ, όπως αναφέρουν πηγές στο Politico.

Διαβάστε περισσότερα στο Reader.gr