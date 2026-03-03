Το «Δίκτυο Δημοσίου Τομέα Σύζευξις ΙΙ» ως καταλύτης για την κυβερνοασφάλεια στο Δημόσιο

Στην συζήτηση με τίτλο «Τεχνητή Νοημοσύνη και Διαχείριση Κινδύνων», ο Δρ. Στελλάκης παρουσίασε το «Δίκτυο Δημοσίου Τομέα - Σύζευξις ΙΙ».

Στις κρίσιμες υποδομές που θωρακίζουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας και την ασφάλεια των δημόσιων δεδομένων επικεντρώθηκε η ομιλία του Δρ. Χάρη Στελλάκη, Διευθυντή Διαχείρισης Έργων Υποδομών της Κοινωνίας της Πληροφορίας (ΚτΠ) ΜΑΕ, στο πλαίσιο του συνεδρίου «DPO & ICT Security World for Public Sector» που πραγματοποιήθηκε στις 26 Φεβρουαρίου.

Κατά την συζήτηση με τίτλο «Τεχνητή Νοημοσύνη και Διαχείριση Κινδύνων», ο Δρ. Στελλάκης παρουσίασε το «Δίκτυο Δημοσίου Τομέα - Σύζευξις ΙΙ», αναδεικνύοντας τον ρόλο του ως κεντρικό πυλώνα για την ασφάλεια των υποδομών και την προστασία των δεδομένων στην ελληνική Δημόσια Διοίκηση. Το «Δίκτυο Δημοσίου Τομέα - Σύζευξις ΙΙ» αποτελεί ένα σημαντικό εγχείρημα με τη χρηματοδότηση να εξασφαλίζεται από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης.

Η στρατηγική σημασία του Σύζευξις ΙΙ

Ο Δρ. Στελλάκης υπογράμμισε ότι το ΔΔΤ - Σύζευξις ΙΙ δεν αποτελεί απλώς ένα έργο τηλεπικοινωνιών, αλλά έναν εξελιγμένο «μηχανισμό» εφαρμογής του θεσμικού πλαισίου για το Δίκτυο Δημοσίου Τομέα (Ν. 3979/2011). Το έργο αφορά στην αναβαθμισμένη ευρυζωνική σύνδεση περίπου 34.000 φορέων, προσφέροντας ένα ομογενοποιημένο περιβάλλον υπηρεσιών φωνής, δεδομένων και εικόνας.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις ενισχυμένες υπηρεσίες ασφάλειας που ενσωματώνει το δίκτυο, οι οποίες περιλαμβάνουν, προηγμένα συστήματα προστασίας (IP Firewall, IPS, VPN), φιλτράρισμα περιεχομένου και προστασία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Antivirus/Antispam) και κεντρικό έλεγχο ποιότητας και απόδοσης μέσω υπηρεσιών SLA.

Το έργο ΔΔΤ - Σύζευξις ΙΙ εξασφαλίζει τον εξορθολογισμό των δημόσιων δαπανών και την αποτελεσματική αντιμετώπιση κυβερνοεπιθέσεων μέσω ενός κεντρικού μηχανισμού λήψης αποφάσεων, ενώ δημιουργεί ένα νέο πλαίσιο λειτουργίας, μέσω του οποίου ενισχύεται η ασφάλεια των δημόσιων δικτυακών υποδομών και προστατεύονται με μεγαλύτερη ασφάλεια τα ευαίσθητα δεδομένα του κράτους.

Ο ρόλος της ΚτΠ

Κλείνοντας την ομιλία του ο Δρ Στελλάκης, επεσήμανε ότι με την εμπειρία που διαθέτει από το 2001 στη σχεδίαση και υλοποίηση έργων ΤΠΕ, η ΚτΠ ΜΑΕ συνεχίζει να προάγει τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό, δημιουργώντας τις απαραίτητες συνθήκες για ένα ανθεκτικό και ασφαλές ελληνικό Δημόσιο και παραμένει ο διαχρονικός εκτελεστικός βραχίονας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στις δράσεις ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας.

Στη συζήτηση συμμετείχαν επίσης οι Δρ. Λεωνίδας Κανέλλος, Πρόεδρος DPO Network, με θέμα τη συμβολή του DPO στην κυβερνοασφάλεια, Αλέξανδρος Μελίδης, Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών ΕΕΛΛΑΚ, ο οποίος μίλησε για τους κινδύνους δεδομένων στις δημόσιες διαβουλεύσεις, Δρ. Γρηγόρης Λαζαράκος, Δικηγόρος και DPO της Βουλής των Ελλήνων, Πάνος Ανδρέου, Δικηγόρος, μέλος του DPO Network και εμπειρογνώμονας κυβερνοασφάλειας, ενώ συντονιστής ήταν ο Γιάννης Χαλαβαζής, Διευθύνων Σύμβουλος της METATEAM.