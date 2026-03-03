Πολιτική | Ελλάδα

Επικοινωνία Τασούλα με Μητσοτάκη και Χριστοδουλίδη για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Ο κ. Μητσοτάκης ενημέρωσε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τις κρίσιμες εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή και για τη στρατιωτική συνδρομή της χώρας μας προς την Κύπρο.

Επικοινωνία με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη είχε σήμερα το πρωί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Ο κ. Μητσοτάκης ενημέρωσε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τις κρίσιμες εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή και για τη στρατιωτική συνδρομή της χώρας μας προς την Κύπρο. Επίσης, υπογράμμισε τη διαθεσιμότητά του για ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών τόσο σε κατ' ιδίαν συναντήσεις, όσο και στη Βουλή.

Χθες, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, κατά την οποία ενημερώθηκε για τις εξελίξεις γύρω από τα πλήγματα που επιχειρήθηκαν στην βρετανική βάση του Ακρωτηρίου. Παράλληλα, είχε την ευκαιρία να εκφράσει προς τον Κύπριο Πρόεδρο την συμπαράσταση της Ελλάδας προς την Κύπρο σε αυτές τις κρίσιμες για την ευρύτερη περιοχή περιστάσεις.

