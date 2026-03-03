Apple: Από πότε είναι διαθέσιμα το νέο iPhone 17e και το νέο iPad Air με Μ4 chip

Διαθέσιμα για προπαραγγελία από αυτή την Τετάρτη, 4 Μαρτίου.

Η iSquare, μέλος του Ομίλου Quest και επίσημος διανομέας της Apple σε Ελλάδα και Κύπρο, ενημερώνει το κοινό ότι η Apple παρουσίασε το νέο iPhone 17e, τη νέα ισχυρή και προσιτή προσθήκη στη σειρά iPhone 17 με το νεότερης γενιάς Α19 chip, με εξελιγμένες δυνατότητες ΑΙ καθώς και τα νέα iPad Air με Μ4 chip προσφέροντας την πιο προηγμένη εμπειρία iPad που έχει υπάρξει ποτέ.

Το iPhone 17e διατίθεται με αποθηκευτικό χώρο ξεκινώντας από τα 256GB, με οθόνη 6,1 ιντσών Super Retina XDR με Ceramic Shield 2, προσφέροντας 3 φορές καλύτερη αντοχή σε γρατζουνιές σε σχέση με την προηγούμενη γενιά και μειωμένες αντανακλάσεις.¹ Με το MagSafe, οι χρήστες μπορούν να απολαμβάνουν γρήγορη ασύρματη φόρτιση και να έχουν πρόσβαση σε ένα εκτεταμένο οικοσύστημα αξεσουάρ, όπως φορτιστές και θήκες. Επιπλέον το iPhone 17e διαθέτει το C1X, το νεότερης γενιάς modem κινητού δικτύου που έχει σχεδιάσει η Apple, το οποίο είναι έως και 2 φορές ταχύτερο από το C1 στο iPhone 16e. Η κάμερα 48MP Fusion αποτυπώνει εκπληκτικές φωτογραφίες, συμπεριλαμβανομένων πορτραίτων νέας γενιάς, καθώς και βίντεο 4K Dolby Vision και επιτρέπει οπτικής ποιότητας 2x Telephoto, σαν να έχεις δύο κάμερες σε μία.

Το iPhone 17e θα είναι διαθέσιμο σε τρία χρώματα με premium ματ φινίρισμα, μαύρο, λευκό και ένα πανέμορφο νέο απαλό ροζ. Το iPhone 17e θα είναι διαθέσιμο για προπαραγγελία από την Τετάρτη 4 Μαρτίου, ενώ η διαθεσιμότητά του ξεκινά την Τετάρτη 11 Μαρτίου.

Το νέο iPad Air διαθέτει ταχύτερη CPU και GPU, που του δίνουν τη δυνατότητα να χειρίζεται απαιτητικές εργασίες, όπως η επεξεργασία και το gaming, ενώ αποτελεί μια εξαιρετικά ισχυρή συσκευή για AI, χάρη στο ταχύτερο Neural Engine, το υψηλότερο bandwidth μνήμης και 50% περισσότερη ενιαία μνήμη συστήματος σε σχέση με την προηγούμενη γενιά.

Το iPad Air με το Μ4 chip είναι έως και 30% ταχύτερο από το iPad Air με M32 και έως 2,3 φορές ταχύτερο από το iPad Air με M13. Επιπλέον, διαθέτει τα πιο πρόσφατα chips συνδεσιμότητας της Apple, N1 και C1X, που προσφέρουν ακόμα ταχύτερη ασύρματη και cellular σύνδεση, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης για Wi Fi 7 επιτρέποντας στους χρήστες να εργάζονται και να δημιουργούν από οπουδήποτε.

Διαθέσιμο σε δύο μεγέθη και τέσσερα πανέμορφα χρώματα, το iPad Air 11 ιντσών είναι εξαιρετικά φορητό, ενώ το μοντέλο 13 ιντσών προσφέρει μεγαλύτερη οθόνη για όσους χρειάζονται περισσότερο χώρο για multitasking. Με τις επαναστατικές δυνατότητες του iPadOS 26, τις προηγμένες κάμερες, την αυτονομία όλης της ημέρας, το ισχυρό οικοσύστημα εφαρμογών και την υποστήριξη αξεσουάρ όπως το Apple Pencil Pro και το Magic Keyboard, το iPad Air προσφέρει μια εντυπωσιακή και πολυδιάστατη εμπειρία για όσους θέλουν να κάνουν περισσότερα στο iPad — από φοιτητές και δημιουργούς, έως επαγγελματίες και gamers5.

Όλα τα νέα προϊόντα θα είναι διαθέσιμα για προπαραγγελία από αυτή την Τετάρτη 4 Μαρτίου σε Ελλάδα και Κύπρο από το επίσημο δίκτυο μεταπωλητών Αpple.