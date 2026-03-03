Νετανιάχου: Δεν παρέσυρα τον Τραμπ στον πόλεμο

Eίναι «ταχεία και αποφασιστική δράση» η οποία ανοίγει «πύλη προς την ειρήνη», υποστήριξε ο ισραηλινός πρωθυπουργός.

Τελευταία ενημέρωση 10:23

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου απέρριψε σήμερα ισχυρισμούς ότι το Ισραήλ έσυρε τις Ηνωμένες Πολιτείες σε πόλεμο με το Ιράν, χαρακτηρίζοντάς τους «γελοίους». «Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ο ισχυρότερος ηγέτης στον κόσμο. Κάνει αυτό που πιστεύει ότι είναι σωστό για την Αμερική. Κάνει επίσης αυτό που πιστεύει ότι είναι σωστό για τις μελλοντικές γενιές», δήλωσε ο Νετανιάχου σε συνέντευξή του στο Fox News.

Τα σχόλια του Νετανιάχου έγιναν αφού οι New York Times έγραψαν ότι διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο στο να οδηγηθεί ο Ντόναλντ Τραμπ σ' ένα πόλεμο με το Ιράν, ασκώντας προσωπικά επί μήνες πίεση προς αυτή την κατεύθυνση. Απαντώντας σ' αυτό τον ισχυρισμό, ο Νετανιάχου δήλωσε πως ο Τραμπ «κατανοεί» την απειλή που θέτει το Ιράν και δεν χρειάζεται να πεισθεί.

Αναφερόμενος στο Ιράν και απευθυνόμενος στις ΗΠΑ, ο Νετανιάχου δήλωσε πως η Τεχεράνη είναι «προσηλωμένη στην καταστροφή σας». «Είτε οι άνθρωποι το καταλαβαίνουν είτε όχι, ο ηγέτης πρέπει να το καταλάβει. Ο Ντόναλντ Τραμπ το καταλαβαίνει. Δεν χρειάζεται να τον σύρεις σε οτιδήποτε. Κάνει αυτό που πιστεύει ότι είναι σωστό, και αυτό είναι σωστό», δήλωσε.

Το δημοσίευμα των New York Times, οι οποίοι επικαλούνταν πρόσωπα με άμεση γνώση των διαβουλεύσεων -περιλαμβανομένων αμερικανών και ισραηλινών αξιωματούχων, διπλωματών, βουλευτών και μελών των υπηρεσιών πληροφοριών-, περιέγραψε την απόφαση των ΗΠΑ να επιτεθούν στο Ιράν ως σημαντική νίκη του Νετανιάχου.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Νετανιάχου είχε μιλήσει για πρώτη φορά για την προοπτική να πληγούν οι πυραυλικές εγκαταστάσεις του Ιράν το Δεκέμβριο, στη διάρκεια επίσκεψής του στην κατοικία του Τραμπ στη Φλόριντα. Δύο μήνες αργότερα, εξασφάλισε ευρύτερη αμερικανική εμπλοκή σε μια εκστρατεία με στόχο την ανατροπή της ιρανικής ηγεσίας.

Ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν δεν θα είναι «χωρίς τέλος»

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου διαβεβαίωσε χθες Δευτέρα ότι η ευρείας κλίμακας επίθεση που εξαπέλυσαν ο ισραηλινός και ο αμερικανικός στρατός στο Ιράν το Σάββατο δεν θα μεταμορφωθεί σε «πόλεμο χωρίς τέλος», κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο Fox News, το τηλεοπτικό δίκτυο που προτιμά η αμερικανική δεξιά.

«Αυτός δεν είναι πόλεμος χωρίς τέλος», απεναντίας είναι «ταχεία και αποφασιστική δράση» η οποία ανοίγει «πύλη προς την ειρήνη», υποστήριξε ο κ. Νετανιάχου κατά τη διάρκεια της συνέντευξης που παραχώρησε στον παρουσιαστή Σον Χάνιτι. «Μπορεί να απαιτήσει κάποιο χρόνο, αλλά όχι χρόνια», επέμεινε.

Ο σκοπός, όπως το έθεσε ο κ. Νετανιάχου, είναι να «δημιουργηθούν οι αναγκαίες συνθήκες ώστε ο ιρανικός λαός να μπορέσει να πάρει την τύχη του στα χέρια του και να σχηματίσει δική του κυβέρνηση, δημοκρατικά εκλεγμένη, που θα κάνει το Ιράν διαφορετική χώρα».

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός είπε επίσης ότι ο πόλεμος εξαπολύθηκε διότι το πρόγραμμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας για την κατασκευή βαλλιστικών πυραύλων και το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας όδευαν να γίνουν «απρόσβλητα». «Αν δεν είχε αναληφθεί καμιά δράση τώρα, δεν θα μπορούσε να αναληφθεί καμιά δράση στο μέλλον», επιχειρηματολόγησε.

Μετά τον πόλεμο των δώδεκα ημερών τον οποίο εξαπέλυσε το Ισραήλ εναντίον του Ιράν τον Ιούνιο του 2025, στον οποίο ενεπλάκησαν για μια μέρα οι ΗΠΑ, οι Ιρανοί «άρχισαν να κατασκευάζουν νέες εγκαταστάσεις, υπόγειες, που θα έκαναν τα προγράμματά τους για την κατασκευή βαλλιστικών πυραύλων και ατομικών όπλων απρόσβλητα μέσα σε μερικούς μήνες», υποστήριξε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Η Τεχεράνη διαψεύδει εδώ και δεκαετίες ότι επιδιώκει την απόκτηση πυρηνικών όπλων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ