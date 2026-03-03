Διπλασιάστηκαν οι ναύλοι των τάνκερ που μεταφέρουν LNG σε λιγότερο από 24 ώρες

Περισσότερα από 200.000 δολάρια την ημέρα ζητούν οι πλοιοκτήτες και οι ναυλομεσίτες για δεξαμενόπλοια που μεταφέρουν υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) στη λεκάνη του Ατλαντικού.

Περισσότερα από 200.000 δολάρια την ημέρα ζητούν οι πλοιοκτήτες και οι ναυλομεσίτες για δεξαμενόπλοια που μεταφέρουν υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) στη λεκάνη του Ατλαντικού, περίπου τα διπλάσια από όσα απαιτούσαν λιγότερο από μία ημέρα νωρίτερα, σημειώνει σε δημοσίευμά του το Bloomberg, επικαλούμενο πρόσωπα που γνωρίζουν το θέμα.

Η εκτίναξη των ναύλων ακολούθησε τη διακοπή της παραγωγής LNG στο Κατάρ, καθώς η σύγκρουση με το Ιράν άρχισε να εξαπλώνεται στην ευρύτερη περιοχή. Καμία συναλλαγή δεν φέρεται να έχει κλειστεί στα τελευταία επίπεδα προσφορών, ανέφεραν οι ίδιες πηγές, οι οποίες δεν κατονομάζονται.

Τα επίπεδα αυτών των προσφορών ήταν τουλάχιστον τριπλάσια από την τελευταία εκτιμώμενη τιμή για δεξαμενόπλοιο LNG που κατέγραψε η ναυτιλιακή εταιρεία Spark Commodities, η οποία ανερχόταν σε 61.500 δολάρια νωρίτερα τη Δευτέρα.

Οι πραγματικοί ναύλοι -δηλαδή οι συμφωνίες που πράγματι συνάπτονται για τη μίσθωση πλοίων- είναι απίθανο να εκτιναχθούν, εκτός εάν οι περικοπές παραγωγής παραταθούν σε χώρες όπως το Κατάρ και το Άμπου Ντάμπι, σχολίασε ο Richard Pratt, σύμβουλος της Precision LNG Consulting LLC. Ρόλο ενδέχεται επίσης να διαδραματίσει η μεγαλύτερη απόσταση που απαιτείται για τη μεταφορά φορτίων από τις ΗΠΑ προς την Ασία, πρόσθεσε.