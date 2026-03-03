Παπαστεργίου: Στις 13 Μαρτίου ο «οδικός χάρτης» ανάπτυξης data centers - Στα σκαριά χρηματοδοτικά εργαλεία για AI

Τι ανέφερε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου στο περιθώριο του MWC για τον Pharo, τον οδικό χάρτη για τα data centers και την αξιοποίηση της ΤΝ.

Ένα νέο τοπίο, με υποδομές που μπορούν να υποστηρίξουν τη θέση της χώρας ως τεχνολογικού κόμβου της ευρύτερης περιοχής αλλά με χρηματοδοτικά εργαλεία μέσω Αναπτυξιακού, που θα στοχεύουν στην αξιοποίηση της ΤΝ από πλευράς των ελληνικών επιχειρήσεων, διαμορφώνεται το τελευταίο διάστημα στη χώρα. Οι προκλήσεις βέβαια δεν λείπουν με την κυριότερη εξ αυτών (σ.σ. αν εξαιρέσουμε την έκκρυθμη γεωπολιτική συνθήκη) να αφορά στην σωστή αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει η TN.

Το παραπάνω ήταν το μήνυμα που έστειλε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου από την Βαρκελώνη, στο περιθώριο του διεθνούς συνεδρίου MWC 2026 που πραγματοποιείται αυτές τις ημέρες, συγκεντρώνοντας την μερίδα του λέοντος των τεχνολογικών κολοσσών αλλά και μια διερυμένη ελληνική αποστολή που δίνει το παρόν στο ελληνικό περίπτερο.

Αρχές Ιουνίου το σύστημα Δαίδαλος - Ξεκινά τις πρώτες εφαρμογές ο Pharos

Σύμφωνα με τον ίδιο, στην ενίσχυση της θέσης της χώρας στην εποχή του ΑΙ, στρατηγικό ρόλο θα παίξει ο PHAROS, το εργοστάσιο τεχνητής νοημοσύνης το οποίο είναι ήδη στα σκαριά. Κι αυτό γιατί αφενός, θα δώσει υποδομές σε επιχειρήσεις και ερευνητικά κέντρα, κάτι που δεν είναι ούτε εύκολο ούτε αυτονόητο, και δεύτερον γιατί θα λειτουργήσει ως σημείο συνάντησης εταιρειών με εξειδίκευση, οι οποίες θα συνεργάζονται με επιχειρήσεις που θέλουν να αξιοποιήσουν τα δεδομένα τους.

Όπως σημείωσε ο κ. Παπαστεργίου ο PHAROS ξεκινά ήδη τις πρώτες εφαρμογές και τις πρώτες συνεργασίες με επιχειρήσεις ενώ το σύστημα «ΔΑΙΔΑΛΟΣ» αναμένεται να μπει σε λειτουργία τέλη Μαΐου με αρχές Ιουνίου και μέχρι τότε, για τις πρώτες υπηρεσίες, θα χρησιμοποιείται το σύστημα του Πολυτεχνείου. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει το σύστημα της Κοζάνης και η αξιοποίηση άλλου είδους δεδομένων, όπως τα δορυφορικά. «Πρόκειται για μια κλιμακωτή ανάπτυξη μέχρι να προχωρήσουν και τα gigafactories σε ευρωπαϊκό επίπεδο» όπως εξήγησε.

Κομβικός ο ρόλος των καλωδίων και των data centers

Εξίσου κομβικός αποδεικνύεται και ο ρόλος των διεθνών καλωδίων που βάζουν στο χάρτη τους την Ελλάδα αλλά και των data centers που οικοδομούνται στην ευρύτερη περιοχή, όπως εξήγησε ο υπουργός. Σημειωτέον ότι πέρα από τα τηλεπικοινωνιακά καλώδια που ήδη προσεγειαλώνονται στην χώρα, με πιο πρόσφατο αυτό της Sparkle, υπάρχουν επεκτάσεις αλλά και άλλα που σχεδιάζονται και αναμένεται να ενισχύσουν την διασυνδεσιμότητα με την Ανατολική Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή.

Την ίδια στιγμή στη χώρα προχωρούν πλείστες επενδύσεις σε data center τα οποία θα ενισχύσουν το ψηφιακό της αποτύπωμα στην ευρύτερη περιοχή μετατρέποντας την σε περιφερειακό κόμβο δεδομένων και μειώνοντας τις επισφάλειες όσον αφορά στην ασφάλεια, την ταχύτητα και την απόκριση.

Στις 13 Μαρτίου θα παρουσιαστεί η μελέτη Υπεν και ΥΨΔ για τα data centers

Δεδομένων μάλιστα των ερωτημάτων που γεννά η δημιουργία κέντρων δεδομένων για την ενεργειακή ικανότητα της χώρας, ο κ. Παπαστεργίου επεσήμανε ότι στις 13 Μαρτίου θα παρουσιαστεί η πολυαναμενόμενη μελέτη που υλοποιεί το υπουργείο μαζί με Υπουργείο Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, ΔΕΔΗΕ & ΑΔΜΗΕ. Σε αυτή θα αποτυπωθεί η τρέχουσα κατάσταση, οι υπάρχουσες επενδύσεις αλλά και οι νέες δυνατότητες που θα λαμβάνουν υπόψη την χωροταξία, την ενέργεια και τις διασυνδέσεις. «Η μελέτη θα δείξει πόση ενέργεια έχουμε σήμερα τι προβλέπεται τα επόμενα χρόνια ποιες είναι οι διασυνδέσεις με γειτονικές χώρες. Παράλληλα βέβαια θα χαρτογραφήσει και το μέχρι πού μπορούμε να φτάσουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός.

Στη εξίσωση των κέντρων δεδομένων, σημαντικό έργο αποτελεί σύμφωνα με τον ίδιο και το gigafactory που προτίθεται να δημιουργήσει η ΔΕΗ στην Κοζάνη, προσπάθεια που υποστηρίζει σθεναρά το υπουργείο και η κυβέρνηση. «Σε αυτό το επενδυτικό πλάνο η ενεργειακή εξίσωση είναι ευκολότερη, καθώς μιλάμε για λύσεις πίσω από τον μετρητή, γεγονός που λύνει προβλήματα δικτύου και τιμολόγησης», όπως εξήγησε ο κ. Παπαστεργίου. Για να προχωρήσει το εν λόγω πρότζεκτ βέβαια είναι απαραίτητες οι συνέργειες, οι οποίες διερευνώνται αυτή την περίοδο.

Έρχονται χρηματοδοτικά εργαλεία μέσω του PHAROS και μέσω του Αναπτυξιακού

Σε όλα τα παραπάνω βέβαια, το βασικό ζητούμενο είναι η ορθή αξιοποίηση από πλευράς των επιχειρήσεων τόσο της ΤΝ όσο και των χρηματοδοτικών εργαλείων που ετοιμάζεται να διαθέσει η κυβέρνηση μέσω Αναπτυξιακού Νόμου και μέσω του Pharos. Και αυτό για να μην εξαντληθεί η αξιοποίηση σε περιφερειακές προμήθειες όπως έχει συμβεί στο παρελθόν. «Το ζητούμενο είναι να δούμε πώς η ΤΝ μπορεί να καλύψει πραγματικές ανάγκες. Είναι κρίσιμο οι εταιρείες που αναπτύσσουν λύσεις — ειδικά στον χώρο της επεξεργασίας δεδομένων — να μπορούν να προσεγγίζουν επιχειρήσεις και να τους εξηγούν πρακτικά τι μπορούν να κάνουν. Όχι απλώς να φτιάχνουμε ένα chatbot και να τελειώνουμε. Πρέπει να δουλέψουμε περισσότερο ώστε να αξιοποιηθούν σωστά αυτές οι δυνατότητες.

Καθώς βέβαια, όπως παραδέχτηκε και ο ίδιος, δεν είναι ακόμα προφανές ότι μια εταιρεία γνωρίζει τι μπορεί να περιμένει από την τεχνητή νοημοσύνη, κομβικός αποδεικνύεται ο ρόλος των επιμελητηρίων που είναι πιο κοντά στις επιχειρήσεις.